СМИ сообщили о росте продаж мобильных телефонов без доступа к интернету

Популярность кнопочных телефонов объясняют тем, что уставшие от социальных сетей покупатели стремятся оградить себя от круглосуточного доступа к ним.

По итогам прошлого года на 5% выросли глобальные продажи мобильных телефонов, функции которых ограничены возможностью совершать и принимать звонки.

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Как отмечает телеканал Sky News, рост этого показателя зафиксирован впервые последние несколько лет, передает kommersant. При этом продажи смартфонов в 2017 году выросли только на 2%.

Телеканал не указывает, чьи данные исследований приводит, но объясняет популярность кнопочных телефонов тем, что уставшие от социальных сетей покупатели стремятся оградить себя от круглосуточного доступа к ним.

Согласно последним данным исследования медиарегулятора Ofcom 78% британцев говорят, что не представляют свою жизнь без смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров. Отмечается, что в среднем пользователи проводят в интернете около 2-3 часов ежедневно. В среднем владельцы смартфонов проверяют информацию на гаджетах каждые 12 минут.