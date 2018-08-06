Facebook хочет получать от банков финансовые данные пользователей

Соцсеть хочет предложить пользователям новые услуги и в числе прочего стать платформой, на которой можно также покупать и продавать товары и услуги.

В течение последнего года Facebook обратилась ко многим банкам, в том числе JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и U.S. Bancorp, предложив им поделиться с соцсетью финансовой информацией пользователей, в том числе трансакциями по банковским картам и данными о состоянии счета.

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Как сообщает американская газета The Wall Street Journal, соцсеть хочет предложить пользователям новые услуги и в числе прочего стать платформой, на которой можно также покупать и продавать товары и услуги, передает kommersant.ru. Банки, в свою очередь, тем самым получат доступ к новым потенциальным клиентам. По данным источников, речь идет, например, о возможности показывать состояние счета прямо в соцсети. Как пишет газета, ключевым вопросом в переговорах Facebook с банками, учитывая скандал с Cambridge Analytica, является конфиденциальность данных клиентов.

В Facebook заявили, что не собираются сообщать финансовые данные пользователей третьим лицам или использовать при подготовке таргетированной рекламы. По словам пресс-секретаря Facebook Элизабет Дайаны, у компании нет контрактов или партнерства с банками по использованию данных клиентов о покупках в рекламных целях. «Как и многие другие онлайн-компании, мы на регулярной основе обсуждаем с финансовыми институтами, как улучшить коммерческий опыт людей, например, сделать лучше обслуживание клиентов», - заявила Дайана.