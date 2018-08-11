Супрун рассказала, к чему может привести чрезмерное пользование соцсетями

Исследования указывают на то, что люди становятся все более зависимыми от своих смартфонов, существует даже название самого страха остаться без мобильного телефона – номофобия.

Существует множество исследований, подтверждающих отрицательные эффекты от чрезмерного пользования социальными сетями.

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Об этом написала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети. «Появление дополнительного стресса, повышение ощущения тревоги, ухудшение настроения и даже депрессия. Более того, к негативным последствиям относят развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна», – говорит Супрун.

Поэтому, добавляет Супрун, следует хотя бы иногда отрываться от своих гаджетов и аккаунтов в социальных сетях: «Отключите уведомления на телефоне, если есть такая возможность, и устройте себе хотя бы один день без постоянных взглядов на экран телефона».

Многие исследователи изучают проблематику зависимости от гаджетов и социальных сетей, и многие ученые действительно связывают ее с депрессией, высоким уровнем тревожности и расстройствами сна, которые, в свою очередь, приводят к ряду других заболеваний.

Многочисленные исследования указывают на то, что люди становятся все более зависимыми от своих смартфонов, существует даже название самого страха остаться без мобильного телефона – номофобия, передает радио Свобода. Более того, журнал The Independentповідомляв, что уже есть специальные центры лечения от этого.