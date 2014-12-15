Toyota выпустила на рынок первый в мире автомобиль с водородным двигателем

В Японии начались продажи первого в мире серийного автомобиля с водородным двигателем - седана Mirai ("Будущее") производства компании Toyota Motor Corp, передает ТАСС.

До конца 2015 года японский автоконцерн планировал выпустить 700 машин на топливных элементах, в которых электроэнергия для двигателя вырабатывается за счет соединения водорода из бака с атмосферным кислородом. 400 из них должны поступить на внутренний рынок, 200 - в США и 100 - в страны Западной Европы. Из-за большого интереса к новой модели в Японии количество предварительных заказов на Mirai уже превысило план продаж внутри страны. В связи с этим Toyota объявила, что до конца следующего года инвестирует ¥20 млрд (около $162 млн) в развитие производства автомобилей с водородными двигателями, увеличив выпуск седанов Mirai втрое (до 2,1 тыс. в год).

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Часть инвестиций будет направлена на расширение экспорта таких машин в страны Западной Европы и США. Они, по мнению Toyota, должны стать основным внешним рынком сбыта автомобилей на водороде. Всего до конца 2017 года автоконцерн намерен поставить в Соединенные Штаты более 3 тыс. седанов Mirai.

Значительное увеличение производства машин на водороде (до 50 тыс. в год) будет достигнуто в 2020 году, когда в Токио пройдут летние Олимпийские игры. Они, по мнению местных властей, должны стать большим шагом на пути к расширению использования водорода не только в автомобилестроении, но и в энергетике. А в 2030 году уже каждый десятый проданный в Японии автомобиль будет на топливных элементах, что, по прогнозу консалтинговой компании Deloitte Tohmatsu Consulting Co., принесет японской экономике дополнительные ¥4,4 трлн прибыли (около $36,9 млрд).

Основным препятствием для распространения машин с водородными двигателями является отсутствие необходимой инфраструктуры. Сейчас в Японии работают только 30 заправочных станций для машин на топливных элементах, при этом они сосредоточены в крупных городах - Токио, Нагое, Осаке. Однако в следующем году количество специализированных АЗС вырастет более чем в три раза.

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Стоимость нового седана Mirai в Японии составляет ¥7,23 млн ($60,7 тыс.), при этом правительство выделяет субсидии в размере $17 тыс. каждому покупателю таких машин в стране. Кроме того, владельцам предлагается круглосуточная бесплатная помощь на дороге, а также восьмилетняя гарантия на электродвигатель и топливные элементы. Единственным продуктом работы двигателя Mirai является вода, никакие вредные вещества в атмосферу не выбрасываются. Бака водородного топлива хватает примерно на 650 км пути, а на его полную заправку необходимо около трех минут.

Другой крупный японский автопроизводитель Honda Motor Co. в следующем году также планирует начать продажи аналогичного с Mirai по характеристикам автомобиля с водородным двигателем. Компания Nissan Motor Co. представит свою модель на топливных элементах через три года.