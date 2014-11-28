В Японии планируют создать агентство военного экспорта - СМИ

Как сообщает Jane's со ссылкой на источник в Минобороны Японии, в настоящее время составляется свод правил, по которым будет действовать перспективное агентство. Эти правила должны будут соответствовать новым правилам военного экспорта Японии, передает LB.ua.

Ранее на этой неделе, 26 ноября, Рейтер сообщил, что перспективное агентство также получит полномочия предоставлять покупателям вооружений и военной техники экспортные кредиты, оказывать помощь в организации совместных с японскими компаниями предприятий и осуществлять финансовое сопровождение сделок. Источник Jane's эту информацию не подтвердил и отметил, что окончательное решение о создании агентства пока не принято.

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В начале апреля 2014 года Япония сняла запрет на экспорт вооружений, действовавший с 1967-го года, приняв закон, по-новому регламентирующий поставки оборонной продукции за рубеж. Новый закон запрещает продажу военной продукции странам, где ведутся боевые действия, а также государствам, которые потенциально могут "подорвать мир во всем мире". Экспортные правила также позволяют продавать оружие странам, благодаря которым укрепятся международная и национальная безопасность Японии.

Действовавшие с 1947-го года правила японского военного экспорта запрещали поставки вооружений странам с коммунистическими режимами, государствам, участвующим в международных военных конфликтах, и странам, в отношении которых действуют санкции ООН. Решение о необходимости отменить эти правила и ввести новые было принято правительством Японии в 2011 году.

Напомним также, что в июле 2014 года Япония сняла ограничения на использование армии за пределами страны, действовавшие с 1947 года.