Названы пять смартфонов, которые покупали чаще всего за всю историю

В рейтинге наиболее популярных среди потребителей оказались смартфоны от трех компаний.

В рейтинг самых популярных телефонов попали не только iPhone от Apple, в пятерке лидеров - три наиболее известных бренда.

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Как пишет Appleinsider, на пятой строчке расположились два смартфона - Samsung Galaxy S3 и iPhone 5. Эти устройства выпустили в 2012 году, и они стали одинаково популярными среди пользователей. Каждая из компаний продала по 70 млн этих моделей.

На четвертой позиции сразу два смартфона от Apple - iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Apple продала 78 млн этих устройств. Главное их преимущество - это защита от влаги и пыли, которая впервые появилась в iPhone. Также в iPhone 7 Plus появилась качественная двойная камера.

Третье место занял Samsung Galaxy S4. Этот телефон выпустили в 2013 году. Всего было продано 80 млн экземпляров. У этого смартфона не было значительных особенностей, но он стал удачным продолжением линейки Galaxy S.

На второй позиции Nokia 5230. Смартфон Nokia 5230 выпустили в 2009 году. Это простой и доступный сенсорный смартфон. Он даже не поддерживал Wi-Fi. Устройство работало на операционной системе Symbian.

Nokia 5230 делал снимки с помощью 2-мегапиксельной камеры без вспышки. Диагональ же экрана составляла всего 3,2 дюйма. В свое время с такими характеристиками компания смогла продать 150 млн смартфонов этой модели.

Лидерами рейтинга стали iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Эти модели стали первыми крупными смартфонами от Apple. Это понравилось покупателям, поэтому компания продала 220 млн устройств.