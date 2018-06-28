Apple и Samsung уладили многолетний спор о копировании дизайна iPhone

04:05, 28 июня 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Apple Inc и Samsung Electronics окончательно урегулировали многолетний спор, который касался обвинений в копировании дизайна iPhone. По данным Reuters, соглашение было заключено в суде Калифорнии, но его детали не разглашают.

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Как передает РБК, в мае Apple по решению суда получил компенсацию в размере $539 млн, а до этого - еще $399 млн за нарушение патентных прав. Корейской компании предстояло отдать Apple около $140 млн, однако точная сумма будет известна после обнародования подписанного сторонами соглашения. Изначально Samsung был согласен выплатить лишь $28 млн.

Тяжба о плагиате дизайна iPhone длится уже семь лет, с 2011 года. Тогда Apple потребовал у Samsung $4,5 млрд. В 2012 году американская компания выиграла суд и потребовала уже $1 млрд с Samsung, хотя последней удалось избежать запрета продажи телефонов в США. В 2016 году корейская компания окончательно проиграла тяжбу и обратилась в Верховный суд США. Последний постановил, что Samsung не обязан отдавать весь доход, полученный от незаконного использования патента, в частности, отменил вердикт о необходимости выплатить $119,6 млн Apple. Однако в 2017 году суд решил, что это касается нарушений патента «в отдельных случаях».

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ узнали, какие наушники Apple готовится предложить своим пользователям.

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Теги: #Samsung#Apple iPhone