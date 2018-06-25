Похож на iPhone X: компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 6 Pro

На задней панели имеется вертикально установленная сдвоенная камера с сенсорами на 12 и 5 мегапикселей.

Компания Xiaomi на презентации в Китае показала модель среднего ценового диапазона Redmi 6 Pro.

Смартфон получил 5,84-дюймовый дисплей с вырезом, как у iPhone X, пишет НВ со ссылкой на Android Authority.

Новое устройство первым из серии Redmi Pro получило вырез в экране. Гаджет работает на основе восьмиядерного процессора Snapdragon 625 SoC, который, как отмечают журналисты, стал "почти синонимом Xiaomi".

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Смартфон получил 5,84-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением FHD+ и модификации с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Также модель получила инфракрасный порт, которого нет у версий Redmi 6 и Redmi 6A и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

На задней панели также имеется вертикально установленная сдвоенная камера с сенсорами на 12 и 5 мегапикселей. Вспышка расположилась между двумя объективами. Спереди установлен 5-мегапиксельный модуль. Эти камеры поддерживают ряд программных функций, таких как AI Face Unlock, Portrait Mode, Night Scene Enhancement, Auto HDR и многие другие.

Новинка работает на Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI. Емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч. Интересно, что модель Redmi 6 Pro получила раздельные слоты для двух сим-карт и для карты памяти, поддерживаются карточки до 256 ГБ.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro выходит в розово-золотистом, золотистом, голубом, черном и красном цветовых вариантах по цене около $156 за 3+32 ГБ, $184 за 4+32 ГБ и $199 за 4+64 ГБ. Продажи в Китае стартуют 26 июня.