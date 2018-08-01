Сладкий автомобиль: в Нидерландах представили электрокар из льна и сахара (видео)

Студенты из Нидерландов представили миру новую уникальную модель электромобиля – Noah.

Над ее созданием 9 месяцев работали 22 студента университета Эйндховена. Построили уникальную модель из сахара и льна. Читайте такжеTesla начала продавать Model 3 не только жителям США (видео) Потребление энергии - литр топлива на пробег 300 километров. Максимальная скорость Noah – 110 километров в час. «Сладкие» детали даже способны защитить автомобилиста в случае дорожного происшествия. После утилизации, детали автомобиля можно использовать для создания других продуктов.

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