Сладкий автомобиль: в Нидерландах представили электрокар из льна и сахара (видео)

13:01, 01 августа 2018
Наука и IT
75 0

Построили уникальную модель из сахара и льна.

Читайте такжеTesla начала продавать Model 3 не только жителям США (видео)

Потребление энергии - литр топлива на пробег 300 километров.

Максимальная скорость Noah – 110 километров в час.

«Сладкие» детали даже способны защитить автомобилиста в случае дорожного происшествия. После утилизации, детали автомобиля можно использовать для создания других продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #экология#автомобиль#электрокар#IT-технологии