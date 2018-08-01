Сладкий автомобиль: в Нидерландах представили электрокар из льна и сахара (видео)
13:01, 01 августа 2018Наука и IT
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Студенты из Нидерландов представили миру новую уникальную модель электромобиля – Noah.
В Нидерландах представили электрокар из льна и сахара
Над ее созданием 9 месяцев работали 22 студента университета Эйндховена.
Построили уникальную модель из сахара и льна.
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Потребление энергии - литр топлива на пробег 300 километров.
Максимальная скорость Noah – 110 километров в час.
«Сладкие» детали даже способны защитить автомобилиста в случае дорожного происшествия. После утилизации, детали автомобиля можно использовать для создания других продуктов.
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