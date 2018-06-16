Apple решила не спешить с переходом на дорогие OLED-экраны для iPhone

Аналитики связали это с тем, что спрос на iPhone X с экраном OLED оказался ниже, чем на iPhone 8 и iPhone 8 Plus с LCD-экранами.

Компания Apple планирует использовать более дешевые LCD-экраны в большинстве новых моделей iPhone, рассчитывая, что они составят основную часть продаж в линейке смартфонов, которые выйдут осенью 2018 года.

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Источники The Wall Street Journal утверждают, что LCD-экраны будут использоваться и в 2019 году, передает kommersant.ru. Аналитики, опрошенные изданием, связали это с тем, что спрос на iPhone X с экраном OLED (цена от $999) оказался ниже, чем на iPhone 8 (от $699) и iPhone 8 Plus (от $799) с LCD-экранами.

Ранее собеседники южнокорейского издания Electronic Times утверждали, что Apple планирует полностью перейти на OLED-экраны во всех моделях следующего года.