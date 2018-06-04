Apple представила новую iOS (фото, видео)

iOS 12 будет доступна на всех тех же устройствах, что получали iOS 11 (начиная с iPhone 5s, iPad Air и Mini 2)

Компания Apple на презентации 4 июня в калифорнийском Сан-Хосе представила версию 12 мобильной операционной системы iOS.

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Старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги заявил, что новая ОС «удваивает производительность» устройств, передает "Дождь".

Новая версия будет поддерживаться на тех же устройствах, что и iOS 11. Приложения, как заявили в Apple, будут запускаться на 40% быстрее, клавиатура заработает на 50% быстрее, камера — на 70%. Быстрый запуск и отключение затронут все устройства.

Кроме того, Apple и Pixar создали формат файлов .usdz для обмена объектами дополненной реальности. Например, можно будет делать снимки, писать текст и помещать это в AR. Объекты можно будет пересылать друг другу в iMessages. С помощью AR-приложения с .usdz можно, например, измерить длину объекта, изображенного на фотографии. Также на презентации показали игровые возможности формата:

LEGO with AR kit 2 is a big deal! So amazing. #WWDC18pic.twitter.com/qXWRhooYBy — Liat Mordechay (@liatmord) June 4, 2018

В приложении «Фото» появился новый поиск — по людям, местам и многим другим категориям. Кроме того, приложение будет советовать, какие фотографии выложить в интернет.

Также Apple обновила голосовой ассистент Siri. Во многих приложениях появится кнопка «добавить в Siri»: пользователь сможет установить уникальные голосовые команды, по которым Siri будет открывать приложения.

Уведомления в новой iOS будут группироваться по категориям. Например, можно будет собрать в одну группу уведомления, относящиеся к одному приложению. Это освободит место на экране.

С помощью нового приложения «Ярлыки» можно создавать ярлычки для различных действий в приложениях — например, напоминание о приеме таблеток.

Также появится возможность ограничить время использования Instagram — iOS пришлет уведомление, когда время выйдет.

Time limits for apps. I think we could all use this for Instagram. #WWDC18pic.twitter.com/fWDE8nOfva — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) June 4, 2018

Среди новых функций сообщений — возможность высовывать язык при создании анимодзи: камера может распознавать его движения. Еще Apple представила мемодзи — анимодзи в виде головы пользователя.

This is how you create a MeMoji in iOS12. #WWDC18pic.twitter.com/j5j9b7gj6w — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) June 4, 2018

В FaceTime появились групповые звонки, в которых могут участвовать до 32 человек.

Новая функция «Allowances» позволит ограничивать время, которое проводят со смартфонами дети. Родители будут получать уведомления о том, сколько они используют приложения, и запрещать их использование удаленно.

¡#facetime grupales! En donde podrán participar hasta 32 personas al mismo tiempo, cuando una de ellas hable, su cuadro se hará más grande #WWDC2018#IOS12pic.twitter.com/wWYD2UeTlN — asefi Creativos (@TuMercadologo) June 4, 2018

Кроме этого, Apple анонсировала watchOS 5. В Apple Watch появится функция рации с короткими аудиосообщениями, а друзья-владельцы часов смогут устраивать соревнования, выполняя фитнес-задания и получая награды. Чтобы спросить что-то у Siri, теперь достаточно будет поднять руку.