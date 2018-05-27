Apple тайно разрабатывает сенсорный гибридный компьютер с поддержкой LTE – СМИ

Среди известных характеристик устройства: сенсорный экран, слот для SIM-карты, GPS, компас, защита от воды, а также работа по протоколу EFI.

Компания Apple работает над новым устройством под названием Apple Star, который может стать первым портативным компьютером Mac с ARM-процессором.

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Как сообщает tokar.ua, разработка нового компьютера еще не готова к массовому производству. Изданию 9to5Mac стало известно, что прототипы с января 2018-го года производит китайская компания Pegatron, и недавно первая партия девайсов была доставлена в США для тестирования сотрудниками Apple.

Отмечается, что до 2006 года Mac использовал для своих компьютеров процессоры Intel, постепенно отказываясь от них. Так, с 2010 года все мобильные устройства Apple (планшеты и смартфоны) используют процессоры собственной разработки Apple.

В последнее время в западных СМИ часто сообщалось, что Apple планирует полностью перейти на использование собственных процессоров уже к 2020 году.

Девайс, который разрабатывается, считают представителем нового семейства устройств, работающих на операционной системе, созданной на основе iOS.

Среди известных характеристик нового устройства: сенсорный экран, слот для SIM-карты, GPS, компас, защита от воды, а также работа по протоколу EFI. Именно EFI (система загрузки, которая используется в Mac, аналог BIOS) даст возможность девайсам Star быть первыми компьютерами Mac на базе архитектуры ARM.

Как сообщал УНИАН, по словам инсайдеров, в этом году Apple готовит выпуск целой серии гаджетов с функцией Face ID. Пока функция распознавания лиц доступна только для iPhone X.