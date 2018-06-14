Маску предоставили разрешение на строительство тоннеля в Чикаго

Источники сообщают, что весь проект должен стоить меньше $1 миллиарда.

Мэр Чикаго Рам Эмануэль объявил о выборе буровой компании Илона Маска для создания и эксплуатации скоростной транзитной линии между международным аэропортом О'Хара и центром города.

Поездка из аэропорта должна занять примерно 12 минут, пишет "Новое время".

Компания планирует перевозить пассажиров с использованием электрических транспортных средств в новых подземных туннелях. Проект будет полностью финансироваться компанией, без привлечения средств налогоплательщиков. По договору Маск будет получать все доходы от транзитных сборов и рекламы. Источники сообщают, что весь проект должен стоить менее $1 миллиарда.

"Если вы посмотрите на историю Чикаго ... каждый раз, когда мы были новатором в области транспорта, мы захватили будущее", - сказал Эмануэль в интервью.

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Теперь в городе начнутся переговоры по контракту "один на один" с The Boring Company, после чего соглашение будет представлено в городской совет. Офис Эмануэля предоставил несколько подробностей о том, что ожидается от The Boring Company.

Каждое транспортное средство будет перевозить до 16 пассажиров, а также их багаж, и будет отходить от О'Хара и от блока 37 в центре Чикаго. The Boring Company планирует взимать относительно невысокую плату за проезд. Этот премиальный сервис должен стоить меньше, чем текущие услуги такси и проката авто. Компания планирует использовать незавершенную подземную транзитную станцию ​​на блоке 37 и создать новую станцию ​​в О'Харе. Конкретный маршрут будет назван во время переговоров по контракту.