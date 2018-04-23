Вслед за Google Роскомнадзор заблокировал YouTube, а Telegram все еще работает

Больше всего отчетов о сбое в работе YouTube поступило вечером 22 апреля, а также утром 23 апреля.

Пользователи из разных регионов России сообщают о проблемах с доступом к сайту видеохостинга YouTube.

Об этом сообщает Сноб со ссылкой на материалы сайта Downdetector, который отслеживает перебои в работе различных интернет-сервисов.

YouTube перестал открываться в Центральной России, на юге страны, а также на Урале, в Поволжье и ряде регионов Сибири. Проблемы с доступом наблюдаются в том числе в Москве и Петербурге.

Пользователи сообщают о недоступности YouTube с воскресенья, 22 апреля, то есть с момента, когда Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Google.

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Больше всего отчетов о сбое в работе YouTube поступило вечером 22 апреля, а также утром 23 апреля.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории России. Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозится заблокировать Facebook.

Тем временем Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, в отличии, например, от Google.