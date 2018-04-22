Telegram предложил россиянам запускать бумажные самолетики в поддержку свободного Интернета

Акцию "приурочили" к седьмому дню блокировки Telegram в России.

Мессенджер Telegram предложил гражданам РФ принять участие во флеш-мобе в поддержку свободного Интернета, бросив в окно бумажный самолетик в 7 часов вечера.

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Как сообщает «Медуза», оповещение о флеш-мобе пришло некоторым российским пользователям через официальный сервисный аккаунт мессенджера.

Отмечается, что российские власти блокируют Telegram уже семь дней.

Примечательно, что некоторые пользователи в связи с этим вспомнили, как владелец Telegram и основатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров в 2012 году «праздновал» день города в Санкт-Петербурге, бросая из окна офиса "Вконтакте" пятитысячные купюры (прикрепляя их к бумажным самолетикам) и наблюдая за толкающимися под его окнами людьми.

Напомним, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующим проблемам в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова. Telegram при этом работает у большинства российских пользователей без VPN и прокси. Массовые блокировки IP-адресов Роскомнадзор начал 16 апреля.

22 апреля российские пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайту и сервисам Google.