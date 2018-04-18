В России после Telegram могут заблокировать еще и Facebook

03:47, 18 апреля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом в интервью изданию «Известия» заявил глава российского ведомства Александр Жаров. 

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«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал он.

По словам Жарова, в том случае, если что-либо из требований не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке. 

«Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — сказал глава Роскомнадзора.

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Теги: #Россия#запрет