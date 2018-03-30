Власти США разрешили SpaceX запустить тысячи спутников для создания глобального интернета

В планах SpaceX - запустить 12 тысяч спутников, но сейчас американская Комиссия по связи одобрила только 4425.

Американская компания SpaceX Илона Маска получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на создание сети спутникового интернета Starlink.

Представители корпорации надеются, что успешное завершение программы поможет профинансировать разработку исследовательских аппаратов, передает Naked Science.

В планах SpaceX - запустить 12 тысяч спутников, но сейчас американская Комиссия по связи одобрила только 4425. Чтобы получить разрешение на создание большей сети, нужно выполнить первоначальное обязательство.

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Кроме того, в агентстве потребовали, чтобы половина от названного числа спутников вышли на орбиту к 2024 году.

"SpaceX должна запустить 50 процентов от максимального числа указанных станций, поместив их на обговоренных орбитах. Управление этими станциями должно начаться не позднее 29 марта 2024 года"- говорится в документе.

В конце февраля компания уже отправила два тестовых аппарата на околоземную орбиту.

"Мы благодарны Комиссии по связи за то, что она одобрила нашу программу. Несмотря на то что нам еще многое предстоит сделать, это важный шаг на пути к созданию спутниковой сети следующего поколения, которая поможет сделать глобальную сеть доступной и надежной широкополосной связью по всему земному шару. Особенно это касается тех регионов, где еще нет интернета", - рассказала изданию TechCrunch операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.