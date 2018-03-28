Apple презентовала новый iPad для студентов и школьников (фото)

03:56, 28 марта 2018
Наука и IT
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Как отмечается, основное отличие от предыдущей модели — поддержка работы со стилусом Apple Pencil / Apple News Room

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Как отмечается, основное отличие от предыдущей модели - поддержка работы со стилусом Apple Pencil, ранее его можно было использовать лишь в версии iPad Pro.

Планшет ориентирован для школьников и студентов. Для них его цена составит $299 / Apple News Room

Планшет ориентирован для школьников и студентов. Для них его цена составит $299. В свою очередь для обычных пользователей iPad будет доступен за $329.

Для обычных пользователей iPad будет доступен за $329 / Apple News Room

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Теги: #iPad#новинка Apple