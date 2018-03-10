Маск показал электробус для поездок в тоннелях под городами (видео)

Основатель компании SpaceX собирается построить тысячи миниатюрных станций.

Изобретатель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал проект электробуса для тоннелей под городами.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Думаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами, перевозя десятки людей", - написал Маск в комментариях.

По словам изобретателя, приоритетом для еще одной его компании - The Boring Company - станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.

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Также Маск спрогнозировал, что в будущем под многими городами появятся тысячи небольших станций, разбросанные по городу, которые позволят людям быстро добираться до нужных им мест.

"Эта система лучше впишется в городское пространство, чем метро, ведь каждая станция будет размером с одно парковочное место", - добавил Маск.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018

Напомним, 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый личный электромобиль основателя компании SpaceX Илона Маска. Ракета приблизится к Марсу 8 октября 2020 года.