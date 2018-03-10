Маск показал электробус для поездок в тоннелях под городами (видео)

12:28, 10 марта 2018
Наука и IT
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Електробус будет передвигаться по туннелям на скорости около 241 километров в час / фото twitter.com/elonmusk

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Думаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами, перевозя десятки людей", - написал Маск в комментариях.

По словам изобретателя, приоритетом для еще одной его компании - The Boring Company - станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.

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Также Маск спрогнозировал, что в будущем под многими городами появятся тысячи небольших станций, разбросанные по городу, которые позволят людям быстро добираться до нужных им мест.

"Эта система лучше впишется в городское пространство, чем метро, ведь каждая станция будет размером с одно парковочное место", - добавил Маск.

Напомним, 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый личный электромобиль основателя компании SpaceX Илона Маска. Ракета приблизится к Марсу 8 октября 2020 года.

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Теги: #SpaceX#Илон Маск#електробус Маска