SpaceX запустила ракету с первыми спутниками "всемирного интернета" (фоторепортаж)

До этого SpaceX уже несколько раз переносила старт Falcon 9.

Аэрокосмическая компания SpaceX 22 февраля запустила с базы Ванденберг ВВС США ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником дистанционного зондирования Земли PAZ.

Читайте такжеSpaceX запустила ракету со спутниками для раздачи интернета (видео)Помимо этого компания запустила свои первые спутники Microsat-2a и Microsat-2b, на которых будут испытываться технологии для создания большой сети спутников для спутникового интернета, передает N+1.

Также во время этого запуска на ракете использовалась новая версия головного обтекателя, половину которого компания попытается посадить на специальное судно.

Напомним, что 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.