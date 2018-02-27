Суд арестовал без права залога хакера из Полтавы, которого разыскивали 30 стран

Капканов, которого в Украине уже задерживали, но отпустили, считается организатором хакерской группировки Avalanche, которое ежедневно инфицировало вирусами до полумиллиона компьютеров.

Суд арестовал на 60 суток Геннадия Капканова, он - организатор международной преступной платформы "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Twitter.

"Капкан для Капканова: 60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной мошеннической киберсети Avalanche - не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", - написал Шевченко.

Читайте такжеВ Киеве задержали хакера, которого разыскивали в 30 странах мира (фото)Сеть "Avalanche" функционировала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот скрылся. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), за ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Уголовное дело в отношении "Avalanche" также расследуется прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия).

Отмечается, что денежные потери, связанные с кибератаками "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.