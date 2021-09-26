Мужчина не менее двух раз ударил себя ножом в живот.

Житель уральского города Троицк, приехавший в Россию из-за рубежа, получил полгода тюрьмы за нападение на самого себя.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, 27-летнего мужчину признали виновным в том, что инсценировал свое собственное ограбление.

23 июня 2021 года мужчина ехал на машине по дороге Троицк - Степное и выбросил в окно сумку, пытаясь сфальсифицировать доказательства того, что у него якобы украли сумку с деньгами.

После этого он проехал далее по дороге, остановился недалеко от указателя 46 километр, вышел из автомобиля и не менее двух раз ударил себя ножом в живот, имитируя, будто на него кто-то напал.

Читайте такжеРоссийским шестиклассникам в учебниках напечатали ссылку на порносайт (фото)Затем он выбросил нож в кусты, позвонил в дежурную часть МО МВД России "Троицкий" и сообщил о нападении на себя. Мужчина утверждал, что у него украли около 1,5 миллиона рублей.

Однако во время расследования выяснилось, что "пострадавший" соврал. Ему нужны были деньги, чтобы оплатить долг, и тогда он решил сделать это деньгами родственника, которые тот передал ему для расчета с индивидуальным предпринимателем за приобретенный товар. Для этого подсудимый и инсценировал ограбление самого себя.

Мужчина указал полицейским места, где выбросил сумку и нож. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее житель США отрезал и выбросил свой половой орган в окно машины во время преследования полицией. Сделать это, по словам мужчины, ему приказали голоса, доносившиеся из радио.

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Автор: Катерина Комолова