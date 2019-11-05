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В Харькове прошла акция "Год без Кати" (фоторепортаж, видео)

12:54, 05 ноября 2019
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В Харькове прошла акция "Год без Кати" \ УНИАН

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Подобные акции прошли более чем в сорока городах Украины, а так же во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Израиле, США, Канаде, Чехии и Австрии.

Протестующие считают, что сотрудники правоохранительных органов Херсонской области скрывают настоящих заказчиков Екатерины Гандзюк.

В память о погибшей активистке харьковчане принесли сердце, которое символизировало жизнь и отнесли его ко входу в Главное управление Нацполиции в Харьковской области, сообщает objectiv.tv.

Как сообщал УНИАН, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

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Теги: #Харьков#Екатерина Гандзюкпогода в Харькове