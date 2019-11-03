Убийство Гандзюк: СБУ установила нескольких заказчиков преступления и их мотивы

По словам руководителя Главного следственного управления СБУ, в список подозреваемых входят и другие лица кроме тех, которые назывались родственниками Гандзюк и активистами.

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, в котором, кроме главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигурируют и другие заказчики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

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«Следственными службами под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры расследуются пять уголовных производств. Одно из них - это в отношении лиц, которые могут быть и были заказчиками, организаторами или пособниками преступления. Эти лица назывались как родственниками Гандзюк, так и общественными активистами. Этот список не является исчерпывающим, он более широк, и в этом направлении идет постоянная кропотливая работа следователей, чтобы получить доказательства для предъявления им подозрения в совершенных преступлениях», - сказал он.

Руководитель Главного следственного управления отметил, что также расследуются еще три уголовных производства по обстоятельствам, которые предшествовали нападению на Гандзюк. «Преступления, в которых Гандзюк обвиняла в то время руководство области, - в поджоге леса и хищении бюджетных средств, других правонарушениях. И они могли стать мотивом нападения на Гандзюк», - сказал он.

По его словам, также проверяется информация о том, что сотрудники полиции способствовали выезду за границу подозреваемого Левина.

"На сегодняшний день по всем указанным пяти производствам (пятое производство - о служебной халатности полицейских во время досудебного расследования нападения на Гандзюк - УНИАН) есть все основания полагать, что в ближайшее время мы получим положительные результаты, а все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - отметил Тиводар.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.

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