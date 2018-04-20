На выходных в Житомире ожидается теплая погода
16:01, 20 апреля 2018Регионы
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Завтра температура до +22°.
На выходных в Житомире будет тепло / фото УНИАН
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Житомире без осадков, температура до +22°.
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По прогнозам синоптиков, погода в Житомире завтра будет солнечной, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 7,2 м/с.
В воскресенье, 22 апреля, в городе немного похолодает – днем температура до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 6,4 м/с.
Напомним, на выходных в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается.
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