На выходных в Житомире ожидается теплая погода

Завтра температура до +22°.

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Житомире без осадков, температура до +22°.

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По прогнозам синоптиков, погода в Житомире завтра будет солнечной, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 7,2 м/с.

В воскресенье, 22 апреля, в городе немного похолодает – днем температура до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 6,4 м/с.

Напомним, на выходных в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается.