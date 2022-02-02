Повар умело орудует палочками в процессе приготовления омлета.

В сеть попало видео, на котором японский шеф-повар умело готовит омлет омурайсу. Все бы ничего, но он считается самым сложным в приготовлении омлетом в мире.

На видео, выложенном пользователем u/UnreadyIce на портале reddit.com, видно как быстро орудует палочками повар, готовя Омурайсу. "Досмотрите видео до конца", - советует пользователь.

В конце видео видно как повар создал целый кулинарный шедевр.

Некоторые пользователи заметили, что Омурайсу похож на французский омлет, но только без масла. Однако им возразили, что французский омлет состоит из нескольких слоев, и если его разрезать, то он не будет так раскрываться. У этого есть один внешний слой и яичница внутри.

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"Все дело в яичнице. Это просто омлет, недоваренный посередине", - считает один из пользователей.

Что такое Омурайсу

Омурайсу - популярное японское блюдо, состоящее из жареного риса, покрытого или завернутого в омлет, и украшенное кетчупом. Обычно омурайсу состоит из тикин-райсу, риса, жаренного на сковороде с кетчупом и цыплёнком, завернутого в тонкий лист из жареных яиц. Вместо мяса цыпленка могут использоваться другие виды мяса.

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