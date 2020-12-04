Овощное рагу рецепт / фото ua.depositphotos.com

Рагу в изначальном смысле - это блюдо из небольших кусочков тушеного мяса с добавлением овощей. В Советском Союзе под этим блюдом стали понимать тушеное мясо на кости, а затем и вовсе появились варианты приготовления без мяса. И хотя овощное рагу не имеет ничего общего с французским оригиналом, менее вкусным он от этого не становится. Готовить рагу можно из любых доступных овощей, которые есть у вас дома. Овощное рагу может быть самостоятельным блюдом либо выступать гарниром для разнообразных мясных или рыбных блюд.

Овощное рагу с баклажанами и кабачком

Рагу с баклажаном и кабачком рецепт / фото ua.depositphotos.com
  • Баклажаны - 2 шт.
  • Кабачки - 1 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Болгарский перец - 2 шт.
  • Помидоры - 2 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Бульон - 100 мл.
  • Оливковое масло 2 ст. л.
  • Лимонный сок - 2 ч.л.
  • Сахар - 1 ч.л.
  • Петрушка.

Овощи помыть, очистить от кожуры. Лук нарезать соломкой, а кабачок и баклажаны – полукольцами. Перец нарезать полосками, удалив плодоножки. Морковь нарезать кубиком. Томаты порезать на четвертинки, залить кипятком на минуту и снять кожуру, мелко нарезать. Баклажаны, лук, морковь и кабачки поджарить на сковороде с оливковым маслом.

Затем добавить сладкий перец и помидоры, залить мясным или овощным бульоном, посолить и поперчить, добавить сахар. Тушить под закрытой крышкой на медленном огне примерно 25 минут. В конце добавить сок лимона и рубленую зелень и сразу снять с огня. Разложить рагу по тарелкам.

Овощное рагу с тыквой и курицей

Рагу с тыквой и курицей рецепт/ фото ua.depositphotos.com
  • Лук - 120 г.
  • Подсолнечное масло - 60 мл.
  • Морковь - 120 г.
  • Куриное филе - 250 г.
  • Перец болгарский - 200 г.
  • Тыква - 200 г. 
  • Помидоры - 400 г.
  • Чеснок - 1 зубчик.
  • Картофель - 600 г.
  • Вода - 300 мл.
  • Базилик сушеный.
  • Петрушка, укроп.

Лук нарезать полукольцами, выложить на сковороду с маслом или в чашу мультиварки (режим "Выпечка"). Обжарить лук без крышки до золотистого цвета. Морковь нарезать кольцами и добавить к луку. Филе крупно нарезать, перемешать с морковью и луком. Перец очистить от семян, крупно нарезать и добавить к овощам. Тыкву почистить, нарезать крупными кубиками, помидоры нарезать крупными дольками. Все овощи положить в сковородку к остальным ингредиентам. Чеснок мелко порубить и добавить в рагу. Тушить 7 минут. 

Очищенный картофель средне нарезать, добавить к мясу и овощам. Залить рагу водой, посолить и поперчить, добавить сушеный базилик и тушить 40 минит (или 1 час в мультиварке в режиме "Тушение"). За 5 минут до приготовления добавить в блюдо мелко нарезанную петрушку.

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Автор: Екатерина Пулатова