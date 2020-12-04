Рагу в изначальном смысле - это блюдо из небольших кусочков тушеного мяса с добавлением овощей. В Советском Союзе под этим блюдом стали понимать тушеное мясо на кости, а затем и вовсе появились варианты приготовления без мяса. И хотя овощное рагу не имеет ничего общего с французским оригиналом, менее вкусным он от этого не становится. Готовить рагу можно из любых доступных овощей, которые есть у вас дома. Овощное рагу может быть самостоятельным блюдом либо выступать гарниром для разнообразных мясных или рыбных блюд.
Овощное рагу с баклажанами и кабачком
- Баклажаны - 2 шт.
- Кабачки - 1 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Болгарский перец - 2 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Бульон - 100 мл.
- Оливковое масло 2 ст. л.
- Лимонный сок - 2 ч.л.
- Сахар - 1 ч.л.
- Петрушка.
Овощи помыть, очистить от кожуры. Лук нарезать соломкой, а кабачок и баклажаны – полукольцами. Перец нарезать полосками, удалив плодоножки. Морковь нарезать кубиком. Томаты порезать на четвертинки, залить кипятком на минуту и снять кожуру, мелко нарезать. Баклажаны, лук, морковь и кабачки поджарить на сковороде с оливковым маслом.
Затем добавить сладкий перец и помидоры, залить мясным или овощным бульоном, посолить и поперчить, добавить сахар. Тушить под закрытой крышкой на медленном огне примерно 25 минут. В конце добавить сок лимона и рубленую зелень и сразу снять с огня. Разложить рагу по тарелкам.
Овощное рагу с тыквой и курицей
- Лук - 120 г.
- Подсолнечное масло - 60 мл.
- Морковь - 120 г.
- Куриное филе - 250 г.
- Перец болгарский - 200 г.
- Тыква - 200 г.
- Помидоры - 400 г.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Картофель - 600 г.
- Вода - 300 мл.
- Базилик сушеный.
- Петрушка, укроп.
Лук нарезать полукольцами, выложить на сковороду с маслом или в чашу мультиварки (режим "Выпечка"). Обжарить лук без крышки до золотистого цвета. Морковь нарезать кольцами и добавить к луку. Филе крупно нарезать, перемешать с морковью и луком. Перец очистить от семян, крупно нарезать и добавить к овощам. Тыкву почистить, нарезать крупными кубиками, помидоры нарезать крупными дольками. Все овощи положить в сковородку к остальным ингредиентам. Чеснок мелко порубить и добавить в рагу. Тушить 7 минут.
Очищенный картофель средне нарезать, добавить к мясу и овощам. Залить рагу водой, посолить и поперчить, добавить сушеный базилик и тушить 40 минит (или 1 час в мультиварке в режиме "Тушение"). За 5 минут до приготовления добавить в блюдо мелко нарезанную петрушку.
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