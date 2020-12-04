Вкусные тушеные овощи могут быть самостоятельным блюдом или гарниром.

Рагу в изначальном смысле - это блюдо из небольших кусочков тушеного мяса с добавлением овощей. В Советском Союзе под этим блюдом стали понимать тушеное мясо на кости, а затем и вовсе появились варианты приготовления без мяса. И хотя овощное рагу не имеет ничего общего с французским оригиналом, менее вкусным он от этого не становится. Готовить рагу можно из любых доступных овощей, которые есть у вас дома. Овощное рагу может быть самостоятельным блюдом либо выступать гарниром для разнообразных мясных или рыбных блюд.

Овощное рагу с баклажанами и кабачком

Баклажаны - 2 шт.

Кабачки - 1 шт.

Морковь - 2 шт.

Болгарский перец - 2 шт.

Помидоры - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Бульон - 100 мл.

Оливковое масло 2 ст. л.

Лимонный сок - 2 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Петрушка.

Овощи помыть, очистить от кожуры. Лук нарезать соломкой, а кабачок и баклажаны – полукольцами. Перец нарезать полосками, удалив плодоножки. Морковь нарезать кубиком. Томаты порезать на четвертинки, залить кипятком на минуту и снять кожуру, мелко нарезать. Баклажаны, лук, морковь и кабачки поджарить на сковороде с оливковым маслом.

Затем добавить сладкий перец и помидоры, залить мясным или овощным бульоном, посолить и поперчить, добавить сахар. Тушить под закрытой крышкой на медленном огне примерно 25 минут. В конце добавить сок лимона и рубленую зелень и сразу снять с огня. Разложить рагу по тарелкам.

Овощное рагу с тыквой и курицей

Лук - 120 г.

Подсолнечное масло - 60 мл.

Морковь - 120 г.

Куриное филе - 250 г.

Перец болгарский - 200 г.

Тыква - 200 г.

Помидоры - 400 г.

Чеснок - 1 зубчик.

Картофель - 600 г.

Вода - 300 мл.

Базилик сушеный.

Петрушка, укроп.

Лук нарезать полукольцами, выложить на сковороду с маслом или в чашу мультиварки (режим "Выпечка"). Обжарить лук без крышки до золотистого цвета. Морковь нарезать кольцами и добавить к луку. Филе крупно нарезать, перемешать с морковью и луком. Перец очистить от семян, крупно нарезать и добавить к овощам. Тыкву почистить, нарезать крупными кубиками, помидоры нарезать крупными дольками. Все овощи положить в сковородку к остальным ингредиентам. Чеснок мелко порубить и добавить в рагу. Тушить 7 минут.

Очищенный картофель средне нарезать, добавить к мясу и овощам. Залить рагу водой, посолить и поперчить, добавить сушеный базилик и тушить 40 минит (или 1 час в мультиварке в режиме "Тушение"). За 5 минут до приготовления добавить в блюдо мелко нарезанную петрушку.

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Автор: Екатерина Пулатова