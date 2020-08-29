Вторые блюда - Мясные блюда

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- 17:39 Командир украинских морпехов рассказал, как на Донбассе прошел первый месяц перемирия (видео)
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- 17:25 В ЕС отреагировали на создание Путиным "резерва силовиков" для подавления протестов в Беларуси
- 17:24 Названы интимные темы, которые не стоит поднимать в постели
- 17:18 Зеленский: ожидаем встречи лидеров "нормандской четверки" после переговоров наших советников
- 17:17 Пресс-секретарь Навального: симптомы отравления уменьшаются, но прогнозы врачи не дают
- 17:09 Путин собрал оперативное совещание в Кремле по Беларуси
- 17:04 "Значительный контракт": Пристайко рассказал о подготовке закупки летального оружия из Британии
- 17:02 Карантинные зоны: врач оценил методы борьбы с распространением COVID-19 в Украине
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- 16:51 Два легионера Динамо перейдут в другой клуб УПЛ
- 16:49 В Кабмине спрогнозировали, когда может не хватить больниц для инфицированных COVID-19 – СМИ
- 16:45 Кабмин обнародовал перечень лиц, которые смогут попасть в Украину после запрета въезда иностранцам
- 16:44 "Укрзализныця" назначила новый поезд Харьков - Трускавец
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- 16:11 В Кабмине объяснили, почему закрыли границы Украины для иностранцев на день раньше
- 16:06 Представители туристической отрасли вышли под Кабмин: что они требуют (фоторепортаж)
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- 15:31 Лукашенко заявил, что он с Путиным готов "устаканить любого, кто дернется на западной границе"
- 15:31 Главные новости Украины за 28 августа: новый антирекорд коронавируса и вероятность возвращения жесткого карантина
- 15:30 Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций на $328 миллионов
- 15:28 Мы с Путиным понимаем, что будет, если прозеваем – Лукашенко о военной "помощи" России
- 15:24 Партия Саакашвили хочет выдвинуть его в премьеры Грузии
- 15:20 Дело "Мотор Сичи" в апелляционном суде: акции остались под арестом, чиновников в суд не вызвали
- 15:19 Реакция Запада на отравление Навального будет еще серьезнее, чем в случае со Скрипалями - российский политолог
- 15:18 Правоохранители задержали супругов за легализацию иностранцев в Украине и отправку в ЕС (фото)
- 15:10 Бойцы 93-й бригады вернулись к месту дислокации после семи месяцев пребывания на Донбассе (видео)
- 15:03 Лукашенко о протестах в Беларуси: эта вакханалия уже заканчивается
- 15:02 На фоне протестов белорусский рубль обвалился до рекордного минимума
- 14:55 Лайт Появился совместный клип диджея Кельвина Харриса и The Weeknd на песню Over Now
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- 14:30 "Мы им покажем": Лукашенко отреагировал на санкции Литвы против себя
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- 14:29 Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией
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- 14:20 Выборы Под Уманским горсоветом организовали "коридор позора" для мэра Цебрия (фото, видео)
- 14:14 Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию на Донбассе - разведка
- 14:10 В Кремле рассказали, при каких условиях отправят своих силовиков для подавления протестов в Беларуси
- 14:09 Меркель отреагировала на возможность введения российских силовиков в Беларусь
- 14:04 Политолог объяснил причины "паузы" в дипотношениях Беларуси и Украины
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