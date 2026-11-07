Трамп предложил привлечь россиянин к защите Белого дома

По его словам, эти "люди нужны, чтобы защитить США от помешанных левых".

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе UFC Дане Уайту стать пресс-секретарём и попросил его привести с собой команду бойцов, включая россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

"С радостью сообщаю, что великому Дэйне Уайту - яростному бойцу и воину - было предложено занять пост пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его привлечь в качестве помощников - даже если некоторые из них не из нашей страны - Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нунис и Кайлу Харрисон", - написал он в Truth Social.

По его словам, эти "люди нужны, чтобы защитить США от помешанных левых".

Видео дня

"Дэйна станет уникальным пресс-секретарем, каких еще не было. Дэйна, пожалуйста, соглашайся", - добавил он.

Также Трамп поручил Минюсту расследовать заявления демократов, которые сами пригрозили чиновникам из его команды парламентским расследованием.

Назначения Трампа

С 9 ноября аппарат Белого дома возглавит Стивен Миллер - один из ближайших соратников президента и ключевых идеологов жёстких мер против нелегальной иммиграции.

Он работает с Трампом с президентской кампании 2016 года. Он участвовал в разработке миграционных ограничений, продвигал строительство стены на границе с Мексикой и выступал за массовые депортации.

На посту главы аппарата Миллер сменит Сьюзи Уайлс, которая перейдёт в политическую структуру Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: