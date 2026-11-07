Не только Samsung и LG: эксперты назвали лучшие 65-дюймовые телевизоры 2026 года

Авторы What Hi‑Fi? называют диагональ 65 дюймов наиболее удачным вариантом для домашнего просмотра фильмов и сериалов.

Издание What Hi-Fi? обновило рейтинг лучших 65-дюймовых телевизоров 2026 года, включив в него модели разных ценовых категорий и с различными типами экранов. В подборку вошли OLED- и Mini LED-телевизоры, а также устройства с новой технологией RGB Mini LED.

Эксперты называют диагональ 65 дюймов наиболее удачным вариантом для домашнего просмотра фильмов и сериалов. Такие телевизоры обеспечивают достаточно большой дисплей для создания эффекта присутствия, но при этом не занимают всю гостиную.

Samsung S99H – лучший телевизор в целом

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Первое место эксперты отдали Samsung S99H, которая потеснила Sony Bravia 8 II и стала "новым королем" OLED‑телевизоров. Она использует QD-OLED-матрицу с разрешением 4K и отличается высокой яркостью, глубоким черным цветом и насыщенной цветопередачей.

По оценке специалистов, телевизор хорошо справляется как с динамичными сценами, так и с передачей мелких деталей. Модель также подходит для игр: четыре порта HDMI 2.1 поддерживают разрешение 4K с частотой обновления до 165 Гц, а также VRR и ALLM.

Среди недостатков журналисты отметили отсутствие Dolby Vision и не самое мощное звучание встроенной акустики. В Европе телевизор стоит около 2599 евро.

LG C6 – лучший вариант среднего ценового сегмента

Тем, кто не готов платить за флагманскую модель Samsung, What Hi-Fi? рекомендует обратить внимание на LG C6. Новое поколение дает более яркое, насыщенное и качественное изображение, чем C5. Эксперты также отметили улучшенную цветопередачу и обработку динамичных сцен.

Устройство поддерживает Dolby Vision, работает под управлением webOS 26 и оснащено четырьмя HDMI 2.1. В игровом режиме телевизор выводит картинку в 4K с частотой до 165 Гц.

При этом звук хоть и улучшился в сравнении с LG C5, без внешней акустики раскрыть потенциал новинки не получится. Стоимость 65-дюймовой версии составляет около 1699 евро.

TCL P8L – лучший бюджетный телевизор

В категории доступных моделей победителем стал TCL P8L. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, он оптимально справляется со всеми базовыми задачами. Посмотреть кино или поиграть тут – не проблема. По наблюдениям экспертов, телевизор обеспечивает хорошую контрастность, естественную цветопередачу и глубокий черный цвет.

Модель также поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и Google TV с множеством приложений. Для гейминга предусмотрены два порта HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 4K и частоты до 144 Гц.

Впрочем, яркость экрана у этой модели уступает более дорогим конкурентам, а антибликовое покрытие не лучшим образом справляется с очень светлыми помещениями. В Европе 65-дюймовую версию предлагают примерно за 699 евро.

TCL C8L – лучший телевизор с Mini LED

Отдельную категорию Mini LED возглавил TCL C8L. Его главными преимуществами стали высокая яркость, насыщенные цвета и система локального затемнения с 2040 зонами. Телевизор использует технологию Super Quantum Dot LCD, поддерживает разрешение 4K и все основные современные форматы HDR, включая Dolby Vision и HDR10+.

Также предусмотрены Google TV, четыре порта HDMI 2.1 и игровые функции с поддержкой 4K при частоте 144 Гц. Эксперты особенно выделили способность телевизора сохранять высокую яркость и хорошую цветопередачу.

К недостаткам отнесли не всегда стабильное качество звучания и появление ореолов подсветки при просмотре под углом. Цена 65-дюймовой версии TCL C8L составляет около 1499 евро.

Sony Bravia 9 II – лучший телевизор с RGB Mini LED

Sony Bravia 9 II назвали телевизором с лучшей реализацией технологии RGB Mini LED. Вместо традиционной схемы подсветки тут используются красные, зеленые и синие светодиоды. Подобная система позволяет добиться высокой яркости и расширенного цветового охвата, а качество картинки местами почти неотличимо от OLED.

65-дюймовая модель оснащена 1530 зонами локального затемнения, а также поддерживает разрешение 4K и Dolby Vision. Кромет того, эксперты отмечают отличный звук по меркам встроенных ТВ‑динамиков.

При этом журналисты заметили некоторые проблемы с обработкой Dolby Vision, которые могут потребовать программного исправления. Стоимость Sony Bravia 9 II составляет около 2999 евро.

Новое исследование показало, что смарт-телевизоры Samsung продолжают передавать данные даже после отключения слежки. Технология ACR встроена в операционную систему телевизора, поэтому может распознавать контент практически из любого источника.

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