Можно ли сделать салат Белочка без яиц и как приготовить классический вариант - узнайте в материале УНИАН.

Салат "Белочка" - одно из любимых блюд многих украинцев, ведь готовится такое угощение очень просто и быстро. Одно из главных его преимуществ - вам не придется тратить много денег и времени - ингредиенты для салата есть в каждом холодильнике. УНИАН расскажет, как приготовить и выложить салат Белочка слоями или начинить им тарталетки.

Ранее мы говорили о том, какие салаты на Новый год 2023 можно приготовить еще.

Салат Белочка с морковью - рецепт

яйца - 6 шт;

морковь - 3 шт;

плавленый сыр - 3 шт;

чеснок - 3-4 зубчика;

майонез - 3-4 ст.л;

соль, перец - по вкусу.

Яйца и морковь отварить, почистить, натереть на терке и выложить в емкость. Туда же натереть плавленые сырки и отварную морковь. Измельчить чеснок с помощью пресса и добавить к остальным ингредиентам. Посолить и поперчить салат, перемешать, подавать к столу.

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Салат Белочка из твердого сыра без моркови

яйца - 3 шт;

твердый сыр - 100 гр;

чеснок - 3 зубчика;

майонез - 100 гр;

соль - по вкусу.

Яйца отварить, натереть на мелкой терке и выложить в глубокую посуду. Туда же добавить тертый твердый сыр и измельченный чеснок. Соединить сыр, яйца и чеснок, заправить салат майонезом, посолить. Выложить в тарталетки или красивую пиалу.

Салат Белочка с орехами и яблоком

морковь - 1 шт;

редис или дайкон - 10 шт;

яблоко сладкое - 1 шт;

яйца - 2 шт;

твердый сыр - 30 гр;

грецкие орехи - 50 гр;

сметана или греческий йогурт - 100 гр.

Морковь отварить, натереть на терке. Так же поступить с редисом (дайконом), яблоком и отварными яйцами. Измельчить грецкие орехи и натереть твердый сыр. Смешать все ингредиенты в глубокой посуде, заправить сметаной или йогуртом.

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