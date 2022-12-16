Салат "Белочка" - одно из любимых блюд многих украинцев, ведь готовится такое угощение очень просто и быстро. Одно из главных его преимуществ - вам не придется тратить много денег и времени - ингредиенты для салата есть в каждом холодильнике. УНИАН расскажет, как приготовить и выложить салат Белочка слоями или начинить им тарталетки.
Ранее мы говорили о том, какие салаты на Новый год 2023 можно приготовить еще.
Салат Белочка с морковью - рецепт
- яйца - 6 шт;
- морковь - 3 шт;
- плавленый сыр - 3 шт;
- чеснок - 3-4 зубчика;
- майонез - 3-4 ст.л;
- соль, перец - по вкусу.
Яйца и морковь отварить, почистить, натереть на терке и выложить в емкость. Туда же натереть плавленые сырки и отварную морковь. Измельчить чеснок с помощью пресса и добавить к остальным ингредиентам. Посолить и поперчить салат, перемешать, подавать к столу.
Салат Белочка из твердого сыра без моркови
- яйца - 3 шт;
- твердый сыр - 100 гр;
- чеснок - 3 зубчика;
- майонез - 100 гр;
- соль - по вкусу.
Яйца отварить, натереть на мелкой терке и выложить в глубокую посуду. Туда же добавить тертый твердый сыр и измельченный чеснок. Соединить сыр, яйца и чеснок, заправить салат майонезом, посолить. Выложить в тарталетки или красивую пиалу.
Салат Белочка с орехами и яблоком
- морковь - 1 шт;
- редис или дайкон - 10 шт;
- яблоко сладкое - 1 шт;
- яйца - 2 шт;
- твердый сыр - 30 гр;
- грецкие орехи - 50 гр;
- сметана или греческий йогурт - 100 гр.
Морковь отварить, натереть на терке. Так же поступить с редисом (дайконом), яблоком и отварными яйцами. Измельчить грецкие орехи и натереть твердый сыр. Смешать все ингредиенты в глубокой посуде, заправить сметаной или йогуртом.