Яблочное повидло - очень вкусная основа для тортов и пирожных.

Повидло - хорошо знакомый украинцам десерт, который многие любят з детства. Готовится оно путем уваривания яблочного пюре с сахаром. Процесс длительный, но результат очень радует желудок. Повидло можно добавлять в торты, кексы и другую выпечку, а можно просто есть ложкой и запивать чаем.

Яблочное повидло классическое

Кислые яблоки - 2,5 кг.

Сахар - 1,5 кг.

Яблоки помыть, очистить кожуру, произвольно нарезать и удалить сердцевину. Отварить яблоки в кипящей воде 20 минут или поставить на аналогичное время в духовку при 180°. Мягкие яблоки протереть через сито или измельчить блендером.

Пюре переложить в кастрюлю и всыпать сахар. Поставить смесь на маленький огонь. Сколько варить повидло - зависит от густоты, которую вы хотите получить. За 30 минут повидло слегка загустеет, а за 80 минут станет густым, как мармелад. Густоту повидла проверяйте, капнув небольшое количество на чистую тарелку. Периодически повидло нужно помешивать.

Готовое повидло разложите в стерилизованные банки. Храните в прохладном и темном месте.

Густое яблочное повидло с лимоном

Яблоки - 2 кг.

Сахар - 1 кг.

Лимоны - 1 шт.

Вода - 500 мл.

Корица по вкусу.

Кардамон по вкусу.

Яблоки помыть и очистить от кожуры. Кожуру сложить в кастрюлю и залить водой. Поставить на маленький огонь и варить кожуру 20 минут. Затем выбросить шкурки, а в воду выложить нарезанные яблоки. Варить яблоки 20 минут, слить воду и измельчить фрукты в пюре.

Пюре поставить на маленький огонь. Добавить сахар, а также кардамон и корицу по вкусу, а также мякоть лимона. Варить 70-90 минут, периодически снимая пену. Разложить готовое повидло в стерилизованные банки и закатать крышками.

Яблочно-сливовое повидло

Сливы - 500 г.

Яблоки - 350 г.

Сахар - 400 г.

Фрукты вымыть и очистить от косточек, а с яблок снять кожуру. Всыпать фрукты в кастрюлю, перемешать с сахаром и поставить на маленький огонь. Варить 20 минут. Измельчить массу блендером в пюре. Вернуть пюре на огонь и варить 40-60 минут, периодически помешивая. Разложить готовое повидло в стерилизованные банки.

Вас также могут заинтересовать новости: