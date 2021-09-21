Приготовление кофе в турке считается одним из древнейших способов завариваниям напитка.

Чашечка ароматного кофе – отличное начало дня. Многие люди заваривают растворимый кофе или покупают готовый напиток в кофейне. Однако варить насыщенный напиток можно дома. Конечно, придется потратиться на турку и кофемолку, да и зерновой кофе стоит не дешево. Зато в превосходном качестве напитка вы можете быть уверены.

Кофе для приготовления в турке должен быть самого мелкого помола и напоминать пудру по консистенции. Также нужно соблюдать соотношение кофе и воды 1:10 для правильной консистенции. То есть в турку объемом 200 мл нужно взять 20 г кофе.

Советы по приготовлению вкусного кофе

Многие специалисты считают, что лучшим сортом для заваривания в турке является арабика.

Для варки кофе лучше выбрать медную турку с узким горлышком.

Самый ароматный напиток получится из свежесмолотых зерен. Для этого обжаренные зерна нужно перемолоть в кофемолке непосредственно перед варкой.

После приготовления напитка можно добавить в него несколько капель ледяной воды – тогда осадок упадет быстрее.

Для более насыщенного вкуса кофе после закипания можно убрать и снова вернуть на огонь 2-3 раза, чтобы он прокипел несколько раз.

Чтобы напиток сохранил аромат, чашку для кофе нужно предварительно нагреть или обдать кипятком.

Как варить кофе в турке: пошаговый рецепт

В турку всыпьте кофе и влейте холодную бутилированную воду. Вода не должна быть выше начала горлышка турки. Поставьте турку на средний огонь. Через минуту кофе можно перемешать.

Читайте такжеКак приготовить солянку с колбасой: простые рецепты ароматного супаК моменту закипания в турке начнет подниматься крема (пенка). После этого турку нужно сразу снять с огня и разлить кофе по чашкам. Затем нужно несколько минут подождать, пока кофе настоится, а гуща опустится на дно. После этого в напиток по желанию можно добавить другие ингредиенты или сразу пить.

Кофе в турке - рецепт с секретным ингредиентом

Кофе молотый - 2 ч.л.

Вода - 120 мл.

Коричневый сахар - 1 ч.л.

Щепотка соли.

В турку засыпать кофе, сахар и соль. Соль раскрывает вкус и аромат напитка. Перемешать ингредиенты. Влить холодную воду не выше уровня начала носика турки. Поставить кофе на средний огонь. Спустя несколько минут в кофе начнет подниматься пенка.

Как только пенка начнет "убегать", турку нужно снять с огня и подождать, пока пенка спадет. Затем вернуть кофе на огонь и подождать, пока пенка вновь поднимется. Снова убрать турку. Чем крепче кофе вы любите, тем больше раз нужно убирать и возвращать на огонь турку.

В конце варки в турку влить ложку ледяной воды. Подождать две минуты и вылить напиток в чашку.

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Автор: Екатерина Пулатова