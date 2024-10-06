Из собранного летом урожая можно сделать очень вкусное вино.

Многие хозяйки выращивают виноград не только для самостоятельного употребления, но и ради вина. Интересно, что даже урожай, собранный с марта по август, идеально подойдет для домашнего виноделия осенью. УНИАН выяснил, как сделать вино из винограда разных сортов.

Важно помнить, что даже самое простое домашнее вино из винограда делается только из сухих ягод.

Вино из синего винограда

Ингредиенты:

Видео дня

10 кг винограда;

сахар;

вода.

Запоминайте, как делать вино из винограда по этому рецепту.

Сухие немытые ягоды размять руками или ступкой, переложить в миску, накрыть крышкой так, чтобы поступал воздух. Оставить на 3-4 дня, каждый день перемешивая массу. По истечении этого времени выжать из винограда сок руками или через пресс. На 10 литров сока добавить 1 кг сахара и 2 л воды, но если у вас жидкости получилось меньше, то рассчитать пропорцию самостоятельно. Перемешать, вылить в тару так, чтобы она была заполнена на 2\3, надеть перчатку и гидрозатвор.

Поставить сусло в теплое место и выдерживать при температуре не ниже 20 и не выше 28 градусов Цельсия. Через 10 дней всыпать еще 1 кг сахара, перемешать. Оставить до окончания брожения, и как только перчатка сдуется, снять ее, а осадок убрать с помощью шланга. Вылить вино в чистую емкость, целиком ее заполняя, закрыть капроновой крышкой.

Убрать в холодное место (погреб или подвал), через 3 недели снять осадок. Через 30 дней повторить процедуру. Как только все шаги будут выполнены, вино можно пробовать.

Домашнее вино из винограда кислых сортов

Ингредиенты:

15 кг винограда;

100-200 гр сахара на 1 л сока.

ВАЖНО: если вы используете виноград, который рос в неблагоприятной среде, при приготовлении вина рекомендовано разбавлять его водой в количестве 50-500 мл на 1 л сока. Если вы уверены в качестве продукта, вода не нужна.

Запоминайте, как делать вино из винограда в домашних условиях по этому рецепту.

Виноград перебрать, удалить листья, веточки, все неспелые и гнилые плоды. Подавить ягоды руками, вместе с соком перелить в пластиковый таз или эмалированную кастрюлю так, чтобы емкость была заполнена максимум на 3\4 от общего объема.

Полезный совет: виноград лучше давить именно руками, иначе можно повредить косточки, которые потом дадут горечь вину. В качестве альтернативы можно использовать деревянную скалку, если винограда много.

Кастрюлю или таз накрыть хлопчатобумажной тканью и поставить в темное теплое место на 3-4 дня. Через несколько часов вы увидите, что жидкость начала бродить, а на поверхности появилась "шапка" из кожицы от ягод. Ее важно перемешивать 1-2 раза в сутки той же деревянной скалкой. Делать это нужно обязательно, иначе сусло прокиснет.

Когда появится кисловатый запах и будет слышно шипение, можно начинать добывать сок. Происходит это примерно на 3-4 сутки. Вам нужно собрать слой кожуры, отжать его руками. Весь сок, который бы слили из осадка и самой мезги, 2-3 раза профильтровать через марлю. Чистый сок перелить в стеклянные бутыли или банки, заполняя их на 3\4. Закрыть емкость гидрозатвором - крышкой, трубкой или медицинской перчаткой, проколотой иглой на одном из пальцев. Поставить емкости для брожения в место с подходящей температурой - для красного домашнего вина – 22-28°C, белого – 16-22°C.

Через 1-2 дня, когда перчатка сдуется, вино нужно перелить в другие стеклянные емкости. Добавить сахар, ориентируясь на вкусовые предпочтения, но не более 250 грамм на литр. В принципе подслащать вино необходимо в течение первых 14-25 дней брожения, пробуя напиток на вкус - он должен быть сладким, но не приторным.

Бутыль, наполненный доверху вином, оснастить гидрозатвором или закрыть крышкой и убрать в подвал на 40 дней, если вино белое, и на 60-90, если красное. Периодически следить за осадком - как только он появится на 2-5 см от дна бутылки, вино нужно переливать в другую емкость. Так делать несколько раз, чтобы осветлить напиток и избавиться от осадка. Когда добьетесь его окончательного отсутствия, вино необходимо перелить в стеклянные бутылки и плотно закрыть пробками.

Вас также могут заинтересовать новости: