Найти удачный рецепт бисквита "из ничего" довольно сложно, но нам удалось.

Шарлотка с яблоками или персиками - один из самых удачных вариантов повседневной или праздничной выпечки. Все потому что для рецепта не нужны какие-то "особенные" ингредиенты - они все точно есть у вас в холодильнике.

Шарлотка с яблоками - рецепт "на скорую руку"

Ингредиенты:

4-6 штук персиков или яблок;

4 куриных яйца;

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

сливочное масло;

пергамент.

Запоминайте, как готовится такая шарлотка - рецепт не может не радовать своей простотой.

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Яйца с сахаром взбить миксером до образования белой пены (время взбивания на высокой скорости примерно 15-20 минут). Добавить муку, разрыхлитель, аккуратно перемешать ложкой тесто. Персики (яблоки) вымыть, нарезать дольками или кубиками. Дно формы для запекания застелить пергаментом, смазать сливочным маслом. Сверху вылить 1\3 теста, выложить фрукты. Так повторять, пока не закончатся ингредиенты. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 40 минут. Остудить пирог в форме, затем подавать к столу. По желанию можно перед подачей посыпать шарлотку сахарной пудрой.

Также в этот пирог можно добавить любые другие фрукты или ягоды, главное, что шарлотка готовится очень просто и быстро!

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