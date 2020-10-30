Сладкий и нежный пирог можно готовить как со свежей вишней, так и замороженной.

Ароматный и красивый пирог с вишней и золотистым тестом очень популярный среди американских хозяюшек. Такие пироги можно увидеть во многих американских фильмах. Приготовить такой пирог дома совсем несложно, а ингредиенты для него недорогие и доступные. Вишню для десерта можно брать как свежую, так и замороженную. Из ягоды должны быть удалены все косточки.

Классический американский вишневый пирог

Мука - 200 г.

Сливочное масло - 100 г.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 150 грамм.

Вишня - 500 грамм.

Крахмал - 2 ст. ложки.

Для теста смешать муку, 1кусочки нарезанного масла, 100 г сахара и яйцо. Размешать тесто ложкой, скатать в шар и убрать в холодильник на 30 минут.

Часть теста отщипнуть и оставить для украшения. Форму смазать сливочным маслом и уложить в неё тесто, закрывая бортики.

Вишню перемешать с крахмалом и 2 столовыми ложками сахара. Положить вишню в форму. Часть теста тонко раскатать, нарезать одинаковыми полосками и уложить сверху на пирог в виде решетки. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

Вишневый пирог с творогом из песочного теста

Для теста:

Мука - 240 г.

Сливочное масло - 150 г.

Сахар - 100 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

Творог 9% - 500 г.

Сметана - 100 г.

Сахар - 100 г.

Яйца - 2 шт.

Вишня - 300 г.

В миске просеять муку с разрыхлителем, добавить сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло. Перетереть в крошку, добавить яйцо и снова перемешать. Скатать тесто в шар и завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 30 минут.

В миске смешать творог, сметану, сахар и два яйца. Взбить массу блендером. Дно формы для запекания выстелить пергаментом и тестом, сформировать бортики. Выложить творожную начинку, на неё целые вишни. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 60 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова