Вишневый пирог рецепт с фото / фото ua.depositphotos.com

Ароматный и красивый пирог с вишней и золотистым тестом очень популярный среди американских хозяюшек. Такие пироги можно увидеть во многих американских фильмах. Приготовить такой пирог дома совсем несложно, а ингредиенты для него недорогие и доступные. Вишню для десерта можно брать как свежую, так и замороженную. Из ягоды должны быть удалены все косточки.

Классический американский вишневый пирог

Песочный вишневый пирог / фото ua.depositphotos.com
  • Мука - 200 г.
  • Сливочное масло - 100 г.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 150 грамм.
  • Вишня - 500 грамм.
  • Крахмал - 2 ст. ложки.

Для теста смешать муку, 1кусочки нарезанного масла, 100 г сахара и яйцо. Размешать тесто ложкой, скатать в шар и убрать в холодильник на 30 минут.

Часть теста отщипнуть и оставить для украшения. Форму смазать сливочным маслом и уложить в неё тесто, закрывая бортики. 

Вишню перемешать с крахмалом и 2 столовыми ложками сахара. Положить вишню в форму. Часть теста тонко раскатать, нарезать одинаковыми полосками и уложить сверху на пирог в виде решетки. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

Вишневый пирог с творогом из песочного теста

Песочный пирог с творогом и вишней / фото ua.depositphotos.com

Для теста:

  • Мука - 240 г.
  • Сливочное масло - 150 г.
  • Сахар - 100 г.
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

  • Творог 9% - 500 г.
  • Сметана - 100 г.
  • Сахар - 100 г.
  • Яйца - 2 шт.
  • Вишня - 300 г.

В миске просеять муку с разрыхлителем, добавить сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло. Перетереть в крошку, добавить яйцо и снова перемешать. Скатать тесто в шар и завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 30 минут.

В миске смешать творог, сметану, сахар и два яйца. Взбить массу блендером. Дно формы для запекания выстелить пергаментом и тестом, сформировать бортики. Выложить творожную начинку, на неё целые вишни. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 60 минут. 

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Автор: Екатерина Пулатова