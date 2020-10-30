Ароматный и красивый пирог с вишней и золотистым тестом очень популярный среди американских хозяюшек. Такие пироги можно увидеть во многих американских фильмах. Приготовить такой пирог дома совсем несложно, а ингредиенты для него недорогие и доступные. Вишню для десерта можно брать как свежую, так и замороженную. Из ягоды должны быть удалены все косточки.
Классический американский вишневый пирог
- Мука - 200 г.
- Сливочное масло - 100 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 150 грамм.
- Вишня - 500 грамм.
- Крахмал - 2 ст. ложки.
Для теста смешать муку, 1кусочки нарезанного масла, 100 г сахара и яйцо. Размешать тесто ложкой, скатать в шар и убрать в холодильник на 30 минут.
Часть теста отщипнуть и оставить для украшения. Форму смазать сливочным маслом и уложить в неё тесто, закрывая бортики.
Вишню перемешать с крахмалом и 2 столовыми ложками сахара. Положить вишню в форму. Часть теста тонко раскатать, нарезать одинаковыми полосками и уложить сверху на пирог в виде решетки. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
Вишневый пирог с творогом из песочного теста
Для теста:
- Мука - 240 г.
- Сливочное масло - 150 г.
- Сахар - 100 г.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Яйцо - 1 шт.
Для начинки:
- Творог 9% - 500 г.
- Сметана - 100 г.
- Сахар - 100 г.
- Яйца - 2 шт.
- Вишня - 300 г.
В миске просеять муку с разрыхлителем, добавить сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло. Перетереть в крошку, добавить яйцо и снова перемешать. Скатать тесто в шар и завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 30 минут.
В миске смешать творог, сметану, сахар и два яйца. Взбить массу блендером. Дно формы для запекания выстелить пергаментом и тестом, сформировать бортики. Выложить творожную начинку, на неё целые вишни. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 60 минут.
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