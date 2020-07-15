Невероятно душистое имбирное печенье: рецепты вкусного домашнего лакомства

Это очень нежная, хрустящая и рассыпчатая выпечка с тонким ароматом имбиря.

Имбирное печенье – очень вкусная и пряная выпечка. Обычно в него добавляют различные кулинарные специи, такие как имбирь, корица, кардамон, гвоздика и душистый перец, благодаря чему у этой выпечки просто невероятный аромат.

Имбирное печенье

Мука пшеничная - 250 г

Масло сливочное - 100 г

Сахарная пудра - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Мед - 1 ст. л.

Какао - 1 ч. л.

Имбирь молотый - 1,5 ч. л.

Корица молотая - 1 ч. л.

Кардамон молотый - 0,5 ч. л.

Гвоздика молотая - 0,5 ч. л.

Перец душистый молотый - 0,25 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Соль - щепотка

Соединить просеянную муку, соль, соду, какао и все специи. Хорошо перемешать.

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В другой емкости растереть размягченное масло и сахарную пудру при помощи миксера или венчика. Добавить мед и яйцо, хорошо все перемешать.

Замесить мягкое тесто, соединив жидкие и сухие ингредиенты. Оставить его в холодильнике на 1 час.

Достать тесто, тонко раскатать его толщиной 1 мм. Удобно делать это между 2-мя листами бумаги для выпечки. Вырезать фигурки, перенести печенье вместе с бумагой на противень.

Выпекать имбирное печенье в разогретой духовке при 180°С в течение 7-10 минут.

Имбирное печенье шоколадом

Масло сливочное - 125 г

Сахар - 200 г

Ванилин - 2 г

Имбирь молотый - 80-90 г

Яйцо куриное - 4 шт.

Мука пшеничная - 250 г

Сода - 1 ч. л.

Изюм - 200 г

Шоколад темный - 400 г

Размягченное сливочное масло взбить с сахаром до однородной массы. Добавить ванилин и вбить по одному яйца, каждый раз тщательно взбивая. Затем добавить имбирь.

Смешать просеянную муку с содой. Всыпать в масляно-яичную смесь.

250 г шоколада натереть на крупной терке или нарезать на мелкие кусочки ножом. Вмешать шоколад в тесто по одной столовой ложке, каждый раз тщательно перемешивая.

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Изюм вымыть, можно распарить в горячей воде и обсушить. Добавить его в тесто.

Выложить тесто на смазанный маслом противень и поставить в предварительно разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут. Остудить готовый корж.

Растопить оставшийся шоколад на водяной бане и покрыть сверху корж. Когда шоколад остынет, нарезать печенье на небольшие квадратики. Сверху его можно украсить свежими ягодами.

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