Невероятно душистое имбирное печенье: рецепты вкусного домашнего лакомства
Имбирное печенье – очень вкусная и пряная выпечка. Обычно в него добавляют различные кулинарные специи, такие как имбирь, корица, кардамон, гвоздика и душистый перец, благодаря чему у этой выпечки просто невероятный аромат.
Имбирное печенье
- Мука пшеничная - 250 г
- Масло сливочное - 100 г
- Сахарная пудра - 100 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Мед - 1 ст. л.
- Какао - 1 ч. л.
- Имбирь молотый - 1,5 ч. л.
- Корица молотая - 1 ч. л.
- Кардамон молотый - 0,5 ч. л.
- Гвоздика молотая - 0,5 ч. л.
- Перец душистый молотый - 0,25 ч. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Соль - щепотка
Соединить просеянную муку, соль, соду, какао и все специи. Хорошо перемешать.
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В другой емкости растереть размягченное масло и сахарную пудру при помощи миксера или венчика. Добавить мед и яйцо, хорошо все перемешать.
Замесить мягкое тесто, соединив жидкие и сухие ингредиенты. Оставить его в холодильнике на 1 час.
Достать тесто, тонко раскатать его толщиной 1 мм. Удобно делать это между 2-мя листами бумаги для выпечки. Вырезать фигурки, перенести печенье вместе с бумагой на противень.
Выпекать имбирное печенье в разогретой духовке при 180°С в течение 7-10 минут.
Имбирное печенье шоколадом
- Масло сливочное - 125 г
- Сахар - 200 г
- Ванилин - 2 г
- Имбирь молотый - 80-90 г
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Мука пшеничная - 250 г
- Сода - 1 ч. л.
- Изюм - 200 г
- Шоколад темный - 400 г
Размягченное сливочное масло взбить с сахаром до однородной массы. Добавить ванилин и вбить по одному яйца, каждый раз тщательно взбивая. Затем добавить имбирь.
Смешать просеянную муку с содой. Всыпать в масляно-яичную смесь.
250 г шоколада натереть на крупной терке или нарезать на мелкие кусочки ножом. Вмешать шоколад в тесто по одной столовой ложке, каждый раз тщательно перемешивая.
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Изюм вымыть, можно распарить в горячей воде и обсушить. Добавить его в тесто.
Выложить тесто на смазанный маслом противень и поставить в предварительно разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут. Остудить готовый корж.
Растопить оставшийся шоколад на водяной бане и покрыть сверху корж. Когда шоколад остынет, нарезать печенье на небольшие квадратики. Сверху его можно украсить свежими ягодами.
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