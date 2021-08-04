4 августа 1668 года Пьер Периньон представил первую бутылку шампанского.

Мужчина был монахом-бенедиктинцем и, работая экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, постоянно экспериментировал с производством вин. В 1668 году братия увидела первый удивительный напиток серебристого цвета, где пузырьки со дна бокала поднимались вверх. То игристое вино считается прародителем современного, а фамилия монаха стала торговой маркой, определяющей шампанское премиум-класса.

Подробнее об истории праздника День рождения шампанского мы уже рассказывали. Сегодня предлагаем вам несколько рецептов оригинальных коктейлей, которые вы сможете приготовить дома.

Общие рекомендации:

Ни в коем случае не встряхивайте шампанское, если наливаете его в шейкер. Если нужно перемешать - аккуратно сделайте это ложкой.

Лучше всего использовать высокие бокалы, объем которых на 20-30% больше, чем объем коктейля в них.

Не покупайте дешевое шампанское, иначе вкус коктейля будет отвратительным и никакие другие ингредиенты его не спасут.

Как смешать ликер с шампанским - коктейль “Мимоза”

апельсиновый ликер - 20 мл;

сахар - 1 столовая ложка;

шампанское - 150 мл;

апельсиновый сок - 50 мл.

Взять небольшую глубокую тарелку, налить в нее 10 мл ликера. В блюдце насыпать сахар. Окунуть края бокала сначала в ликер, потом в сахар - у вас должен получиться сахарный ободок. Затем поставить бокал вертикально, налить 10 мл ликера, сок и игристое, перемешать ложкой. По желанию можно украсить апельсиновой цедрой.

Коктейль с пивом - “Золотой бархат”

шампанское - 100 мл;

светлое пиво - 100 мл;

ананасовый сок - 25 мл.

Взять высокий бокал, налить в него светлое пиво, затем добавить сок и не перемешивать. Сверху - 100 мл шампанского. Подавать без льда, но с трубочкой.

Коктейль из шампанского с клубникой “Шампань Ice”

шампанское - 50 мл;

пломбир - 100 гр;

клубника - 50 гр;

мята - 2-3 листика.

Нарезать клубнику большими кусочками, мелко порвать мяту. Смешать в большом бокале их вместе с мороженым. Добавить 50 мл шампанского, пить через трубочку.

Такой рецепт можно использовать и в качестве десерта.

Коктейль из шампанского с коньяком “Персиковая дымка”

коньяк - 25 мл;

апельсиновый сок - 25 мл;

шампанское - 50 мл;

персик - 1 шт.

Персик очистить от кожуры, порезать на кусочки. Взбить в блендере до состояния пюре, добавить коньяк и сок. Перелить смесь в бокал, затем влить шампанское. Пить через трубочку.

Коктейль из шампанского с ромом - “Воздушная почта”

Для этого рецепта понадобится шейкер:

шампанское - 120 мл;

темный ром - 30 мл;

лимонный сироп - 20 мл;

мед - 2 ч.л;

лайм - 1 кружок;

лед.

В шейкер со льдом налить ром, мед и лимонный сироп. Несколько раз встряхнуть и перелить в высокий бокал. Добавить шампанское, напиток украсить лаймом.

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Автор: Кристина Кащавцева