Жареные пирожки самосы готовятся очень просто и мгновенно съедаются.

Самосы - это пирожки из пресного теста треугольной формы. Заворачивают в них как фруктовую, так и соленую начинку. Такие пирожки очень популярны в Крыму - их можно купить на пляжах и в ларьках. А родиной блюда считается Индия и другие страны Ближнего Востока. В азиатских странах есть также похожее блюдо самса, но её чаще запекают, а самосы преимущественно жарят.

Мы расскажем, как приготовить соленые и сладкие крымские самосы - рецепт недорогой и доступен каждому.

Самосы с персиками рецепт

Ингредиенты:

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мука - 300 г;

вода - 150 г;

сливочное или подсолнечное масло - 50 г;

соль - щепотка;

персики - 500 мл;

сахар - 4 стол.л.;

подсолнечное масло для жарки - 500 мл.

Муку смешать с солью и растопленным в микроволновке сливочным маслом. Влить холодную воду и замесить густое тесто. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут.

Для начинки можно использовать любые ягоды и фрукты. Очень вкусно получается с персиками. Нарезать персики кубиком и смешать с сахаром.

Тесто вымесить еще раз и разделить на 10-12 одинаковых частей. Раскатать кусочки теста в тонкие лепешки. Выложить по центру фруктовую начинку и защипнуть в форме треугольника. Плотно защипните шов на самосах, чтобы начинка не протекла.

Хорошо разогреть подсолнечное масло и обжарить самосы с фруктами во фритюре до золотистого цвета. Готовые пирожки выложить на бумагу, чтобы впитался лишний жир.

Самосы рецепт в духовке с мясом

Ингредиенты:

мука - 3 стакана или 500 г;

холодная вода - 1 стакан или 200 мл;

соль - 1 чайн. л.;

масло подсолнечное - 1 стол.л.;

масло сливочное - 50 г;

лук - 3 шт.;

куриное мясо - 500 г;

яйцо для смазывания - 1 шт.;

кунжут для посыпки;

специи по вкусу - 2 чайн. л.

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. В миску просеять муку, добавить соль и влить холодную воду. Замесить густое тесто, вливая в процессе замешивания подсолнечное масло. Готовое тесто накрыть пленкой и оставить на 15 минут.

Стол присыпать мукой и тонко раскатать тесто. Верхнюю часть теста смазать размягченным сливочным маслом с помощью кисточки. Завернуть тесто в рулет, накрыть пленкой и поставить на 1 час в холодильник.

Курицу нарезать ножом на небольшие кусочки. Можно использовать также любое другое мясо или фарш. Добавить к мясу специи по вкусу - рекомендуется взять зиру и хмели-сунели. Лук мелко нарезать и добавить к мясу. Чем больше лука, тем вкуснее будет блюдо. Взбить до однородности яйцо для смазывания пирожков.

Тесто достать из холодильника и нарезать на небольшие одинаковые прямоугольники. Выложить в каждый куриное мясо и защипнуть самосы в форме треугольника. Положить пирожки на противень с пергаментом, смазать яйцом и посыпать кунжутом. Запекать самосы с мясом 20 минут при 200°.

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