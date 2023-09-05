Самосы - это пирожки из пресного теста треугольной формы. Заворачивают в них как фруктовую, так и соленую начинку. Такие пирожки очень популярны в Крыму - их можно купить на пляжах и в ларьках. А родиной блюда считается Индия и другие страны Ближнего Востока. В азиатских странах есть также похожее блюдо самса, но её чаще запекают, а самосы преимущественно жарят.
Мы расскажем, как приготовить соленые и сладкие крымские самосы - рецепт недорогой и доступен каждому.
Самосы с персиками рецепт
Ингредиенты:
- мука - 300 г;
- вода - 150 г;
- сливочное или подсолнечное масло - 50 г;
- соль - щепотка;
- персики - 500 мл;
- сахар - 4 стол.л.;
- подсолнечное масло для жарки - 500 мл.
Муку смешать с солью и растопленным в микроволновке сливочным маслом. Влить холодную воду и замесить густое тесто. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут.
Для начинки можно использовать любые ягоды и фрукты. Очень вкусно получается с персиками. Нарезать персики кубиком и смешать с сахаром.
Тесто вымесить еще раз и разделить на 10-12 одинаковых частей. Раскатать кусочки теста в тонкие лепешки. Выложить по центру фруктовую начинку и защипнуть в форме треугольника. Плотно защипните шов на самосах, чтобы начинка не протекла.
Хорошо разогреть подсолнечное масло и обжарить самосы с фруктами во фритюре до золотистого цвета. Готовые пирожки выложить на бумагу, чтобы впитался лишний жир.
Самосы рецепт в духовке с мясом
Ингредиенты:
- мука - 3 стакана или 500 г;
- холодная вода - 1 стакан или 200 мл;
- соль - 1 чайн. л.;
- масло подсолнечное - 1 стол.л.;
- масло сливочное - 50 г;
- лук - 3 шт.;
- куриное мясо - 500 г;
- яйцо для смазывания - 1 шт.;
- кунжут для посыпки;
- специи по вкусу - 2 чайн. л.
Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. В миску просеять муку, добавить соль и влить холодную воду. Замесить густое тесто, вливая в процессе замешивания подсолнечное масло. Готовое тесто накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
Стол присыпать мукой и тонко раскатать тесто. Верхнюю часть теста смазать размягченным сливочным маслом с помощью кисточки. Завернуть тесто в рулет, накрыть пленкой и поставить на 1 час в холодильник.
Курицу нарезать ножом на небольшие кусочки. Можно использовать также любое другое мясо или фарш. Добавить к мясу специи по вкусу - рекомендуется взять зиру и хмели-сунели. Лук мелко нарезать и добавить к мясу. Чем больше лука, тем вкуснее будет блюдо. Взбить до однородности яйцо для смазывания пирожков.
Тесто достать из холодильника и нарезать на небольшие одинаковые прямоугольники. Выложить в каждый куриное мясо и защипнуть самосы в форме треугольника. Положить пирожки на противень с пергаментом, смазать яйцом и посыпать кунжутом. Запекать самосы с мясом 20 минут при 200°.