Как приготовить баклажанную икру: лучшие рецепты вкусной закуски

Аппетитная икра из баклажанов подойдет и к повседневному столу, и на застолье.

Ароматная и пряная баклажанная икра - очень вкусная закуска. Делается такая заготовка на зиму из самых простых продуктов, а рецепт приготовления довольно прост.

Классическая баклажанная икра

Баклажаны - 300 г

Лук репчатый - 2 шт.

Растительное масло - 2 ст.л.

Помидоры - 1 шт.

Уксус - 1 ч.л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Баклажаны разрезать пополам и отправить в духовку запекаться на 25 минут при температуре 180°С.

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С помидора снять кожицу, опустив в кипяток, а затем в холодную воду. Нарезать его кубиками.

Нарезать лук кубиками и обжарить с маслом до прозрачности. Добавить помидоры, обжарить. В процессе посолить и поперчить.

Из запеченного баклажана снять кожицу. Нарезать его кубиками и добавить к луку с помидором. Перемешать, влить уксус. Протушить все вместе примерно 8 минут. При желании добавить специи.

Баклажанную икру можно оставить в такой консистенции или измельчить ее, используя блендер, мясорубку или сито.

Домашняя баклажанная икра на зиму

Баклажаны - 1 кг

Морковь - 135 г

Лук репчатый - 130 г

Болгарский перец - 300 г

Помидоры - 315 г

Укроп - 7 г

Чеснок - 7 г

Уксус - 30 мл

Растительное масло - 65 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Помыть баклажаны, сварить их в небольшом количестве воды до готовности. Очистить баклажаны от кожицы и измельчить в блендере или с помощью мясорубки.

Почистить и помыть морковь, лук, сладкий болгарский перец (вынуть из него семена), порезать эти овощи мелкими кубиками. Обжарить их на растительном масле в сковороде до золотистой окраски. Затем добавить к овощам ошпаренные кипятком, очищенные от кожицы и измельченные в блендере помидоры.

Тушить всю массу примерно 10 минут. Соединить все овощи, добавить соль по вкусу, молотый перец, уксус и тушить до полной готовности. Перевести икру в стерилизованные банки и закрыть крышками. Хранить икру следует в прохладном месте.

Баклажанно-кабачковая икра

Баклажаны - 425 г

Кабачки - 560 г

Морковь - 200 г

Чеснок - 30 г

Лук репчатый - 200 г

Томатная паста - 100 г

Подсолнечное масло - 100 мл

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Петрушка сушеная - по вкусу

Молотый кориандр - по вкусу

Столовый уксус - 1 десерт.л.

Разогреть в сковороде масло. Лук нарезать полукольцами, обжарить на небольшом огне до мягкого состояния.

Баклажаны промыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками. Добавить к обжаренному луку.

Кабачки нарезать кубиками (если они не очень молодые, лучше удалить семена и очистить от кожуры). Добавить их к баклажанам с луком.

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Следом добавить натертую морковь. Немного подсолить все, чтобы овощи пустили сок. Хорошо перемешать. Накрыть крышкой и тушить 40-50 минут на маленьком огне до готовности всех ингредиентов, периодически перемешивая.

Далее добавить нарезанный чеснок и томатную пасту, хорошо перемешать. Тушить еще 10-15 минут. Приправить солью, молотым черным перцем, молотым кориандром, петрушкой.

Икру можно употреблять в таком виде или измельчить в блендере.

Добавив в кабачково-баклажанную икру уксус, переложить ее в стерилизованные банки и закатать на зиму.

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