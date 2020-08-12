Как приготовить баклажанную икру: лучшие рецепты вкусной закуски
Ароматная и пряная баклажанная икра - очень вкусная закуска. Делается такая заготовка на зиму из самых простых продуктов, а рецепт приготовления довольно прост.
Классическая баклажанная икра
- Баклажаны - 300 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Помидоры - 1 шт.
- Уксус - 1 ч.л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Баклажаны разрезать пополам и отправить в духовку запекаться на 25 минут при температуре 180°С.
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С помидора снять кожицу, опустив в кипяток, а затем в холодную воду. Нарезать его кубиками.
Нарезать лук кубиками и обжарить с маслом до прозрачности. Добавить помидоры, обжарить. В процессе посолить и поперчить.
Из запеченного баклажана снять кожицу. Нарезать его кубиками и добавить к луку с помидором. Перемешать, влить уксус. Протушить все вместе примерно 8 минут. При желании добавить специи.
Баклажанную икру можно оставить в такой консистенции или измельчить ее, используя блендер, мясорубку или сито.
Домашняя баклажанная икра на зиму
- Баклажаны - 1 кг
- Морковь - 135 г
- Лук репчатый - 130 г
- Болгарский перец - 300 г
- Помидоры - 315 г
- Укроп - 7 г
- Чеснок - 7 г
- Уксус - 30 мл
- Растительное масло - 65 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Помыть баклажаны, сварить их в небольшом количестве воды до готовности. Очистить баклажаны от кожицы и измельчить в блендере или с помощью мясорубки.
Почистить и помыть морковь, лук, сладкий болгарский перец (вынуть из него семена), порезать эти овощи мелкими кубиками. Обжарить их на растительном масле в сковороде до золотистой окраски. Затем добавить к овощам ошпаренные кипятком, очищенные от кожицы и измельченные в блендере помидоры.
Тушить всю массу примерно 10 минут. Соединить все овощи, добавить соль по вкусу, молотый перец, уксус и тушить до полной готовности. Перевести икру в стерилизованные банки и закрыть крышками. Хранить икру следует в прохладном месте.
Баклажанно-кабачковая икра
- Баклажаны - 425 г
- Кабачки - 560 г
- Морковь - 200 г
- Чеснок - 30 г
- Лук репчатый - 200 г
- Томатная паста - 100 г
- Подсолнечное масло - 100 мл
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Петрушка сушеная - по вкусу
- Молотый кориандр - по вкусу
- Столовый уксус - 1 десерт.л.
Разогреть в сковороде масло. Лук нарезать полукольцами, обжарить на небольшом огне до мягкого состояния.
Баклажаны промыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками. Добавить к обжаренному луку.
Кабачки нарезать кубиками (если они не очень молодые, лучше удалить семена и очистить от кожуры). Добавить их к баклажанам с луком.
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Следом добавить натертую морковь. Немного подсолить все, чтобы овощи пустили сок. Хорошо перемешать. Накрыть крышкой и тушить 40-50 минут на маленьком огне до готовности всех ингредиентов, периодически перемешивая.
Далее добавить нарезанный чеснок и томатную пасту, хорошо перемешать. Тушить еще 10-15 минут. Приправить солью, молотым черным перцем, молотым кориандром, петрушкой.
Икру можно употреблять в таком виде или измельчить в блендере.
Добавив в кабачково-баклажанную икру уксус, переложить ее в стерилизованные банки и закатать на зиму.
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