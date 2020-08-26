Зеленский обсудил с госсекретарем США перемирие на Донбассе

18:43, 26 августа 2020
Политика
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Зеленский поговорил с Помпео / фото twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом Зеленский сообщил в микроблоге Twitter.

"Поговорил с государственным секретарем США Майком Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31-й день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку", - заявил Зеленский.

Перемирие на Донбассе

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Автор: Виталий Саенко

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