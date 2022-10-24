В Стамбуле российские инспекторы существенно задерживают проверку судов, отметили в МИД Украины.

В турецком Стамбуле российские инспекторы Совместного координационного центра серьезно тормозят работу черноморского зернового коридора.

Из-за российских инспекторов в очереди у пролива Босфор застряли более 165 судов, и их количество каждый день растет, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"...Начиная с 14 октября 2022 года, российские инспекторы Совместного координационного центра в г. Стамбул существенно задерживают проверку судов, направляющихся в порты Украины для загрузки зерновыми или уже загруженных и следующих до конечного пункта назначения", - отметили в министерстве.

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В МИД подчеркнули, что действия РФ подрывают глобальную продовольственную безопасность. В министерстве добавили, что из-за задержек, связанных с проверками судов, украинское государство не смогло экспортировать дополнительно еще 3 миллиона тонн зерна.

"...10 миллионов человек в мире не получили вовремя еду из-за политических амбиций России", - подчеркнули в МИД.

Зерновой коридор - важнейшие новости

В Стамбуле 22 июля подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный", для экспорта зерна и другой агропродукции. Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН. Срок зернового соглашения истекает в середине ноября.

Из Одессы 1 августа вышло первое с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины судно с украинской агропродукцией. Через несколько дней суда также отправились из портов "Южный" и "Черноморск". Из украинских портов суда направились в страны Африки, Азии и Европы.

В Мининфраструктуры 20 сентября сообщили, что зерновым коридором экспортировали 4,1 млн тонн агропродукции.

28 сентября президент Владимир Зеленский предупредил, что российская сторона ищет почву для попытки срыва работы зернового коридора.

14 октября РФ угрожала закрыть зерновой коридор, если ООН не воплотит в жизнь ее требования.

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