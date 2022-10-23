Порты работают в последние дни только на 25-30% своих возможностей.

В рамках зерновой инициативы из порта Черноморска вышло шестое зафрахтованное ООН судно.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморска. На его борту 40 тыс. тонн пшеницы для Йемена", - отмечает министерство.

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Кроме того, сегодня, 23 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли 6 судов со 124,3 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

"Россия сознательно задерживает полноценную реализацию "зерновой инициативы". В связи с этим порты работают в последние дни только на 25-30% своих возможностей", - заявили в министерстве.

В целом, с 1 августа из портов Большой Одессы 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Война в Украине и "зерновой коридор":

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

1 октября 2022 года в Мининфраструктуры рассказали об успехах "зернового коридора".

14 октября Россия угрожала закрыть "зерновой коридор", если ООН не выполнит ее требования.

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