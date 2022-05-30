Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, который участвует в российской схеме и помогает реализовывать имущество, приобретенное преступным путем, будет идентифицирован и подан в международный розыск", - подчеркнул Подоляк.
Он подчеркнул, что в каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест.
Напомним, 10 мая Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что значительные объемы похищенного в Украине зерна находятся на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Сообщалось, что наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия, а оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина ежедневно теряет 170 млн долларов из-за заблокированных российскими оккупантами портов, а экспортные возможности государства упали более чем на половину.
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