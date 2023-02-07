Правительство Украины должно обеспечить предоставление такой помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Турции.

Соответствующий указ (№61/2023) размещен на сайте главы государства. В документе отмечается, что с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Турецкой Республике.

Сильное землетрясение в Турции

6 февраля в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сказал, что Украина предложила Турции поддержку в проведении спасательной операции на местах разрушений в результате мощных землетрясений.

Видео дня

Он отметил, что очень печальные новости из Турции и с территории Сирии, где произошло мощное землетрясение - много погибших, тысячи домов разрушены.

Глава государства выразил искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, а также тем в сирийском обществе, кто потерял близких и дом.

По последним данным, в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии, погибли более 4 тыс. человек.

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