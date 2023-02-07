Подземные толчки в Турции ощущаются уже второй день, даже вдали от эпицентра землетрясения.

Нет запретов для посещения Турции, но не нужно ехать в регионы, которые пострадали от землетрясения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге посол Украины в Турции Василий Бондарь.

"Чтобы не сеять панику. Посещение Турции - это не значит посещение тех регионов, которые пострадали от землетрясения. Аэропорты в Стамбуле, Анкаре и других городах центральной и западной части Турции работают в обычном режиме и никаких угроз для граждан Украины там нет. Зато в большинство территорий, которые поражены - юг и юго-восток, ехать не нужно - там работают спасатели", - отметил он.

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Говоря о ситуации в Турции, Бондарь отметил, что из 85 миллионов населения этой страны от землетрясения пострадали 13 миллионов, потеряв жилье. Посол сообщил, что, по предварительным данным, уничтожено где-то 6,5 тысяч домов, но это еще не окончательные цифры.

"Есть города, которые уничтожены полностью или частично, разрушена часть дорог и до некоторых населенных пунктов невозможно добраться. Общая картина довольно страшная. По разным оценкам, это скорее всего превосходит последствия Измитского землетрясения в Турции в 1999 году, где погибли более 17 тысяч человек", - сообщил посол.

Он отметил, что подземные толчки продолжаются второй день - всего было более 250 афтершоков, По его словам, даже вчера в Анкаре, которая находится километров за 500-600 от эпицентра землетрясения, толчки ощущались на верхних этажах.

Землетрясение в Турции и Сирии: подробности

6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Сегодня на брифинге Бондарь отметил, что сейчас подтверждена гибель 3,5 тысяч человек, но не исключено, что эта цифра будет расти. Более 20 тысяч получили ранения, и тысячи домов уничтожены.

Также сегодня на брифинге он сообщил, что из 27 украинцев, с которыми не было связи в Турции, 9 уже нашлись, часть из них потеряли жилье, но они перебрались к родственникам, знакомым, и их жизни и безопасности ничего не угрожает.

Сегодня, 7 февраля, Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Турецкой Республике.

В документе отмечается, что Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Турции.