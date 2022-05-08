Владимир Зеленский примет участие в саммите стран G7 / фото УНИАН, Александр Синица

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит G7.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что страны "Большой семерки" в очередной раз показали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в борьбе за свободу и независимость.

"Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный общий стейтмент, который будет содержать не только общие фразы поддержки права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий", - сказал Ермак.

При этом глава ОП уточнил, что пока не может раскрывать детали этого заявления.

"Но хочу заявить, что весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защиту территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность. Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, развязавшей эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", - добавил Ермак.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Индонезии Джоко Видодо, который сейчас председательствует в G20, пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали. На нее должны прибыть главы государств с крупнейшими экономиками в мире.

Джоко Видодо также пригласил на саммит G20 президент РФ Владимира Путина, и он принял приглашение Индонезии. Однако пока что неизвестно, приедет ли он лично на встречу.

В конце марта президент США Джо Байден предложил отнять у России место в G20. Соединенные Штаты Америки также отказываются посещать саммит, если на нем будут представители РФ. Аналогичного мнения придерживается Австралии.

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