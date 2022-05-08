Глава ОП Андрей Ермак отметил, что общее заявление по итогам саммита "Большой семерки" будет содержать вполне конкретные действия.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит G7.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что страны "Большой семерки" в очередной раз показали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в борьбе за свободу и независимость.

"Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный общий стейтмент, который будет содержать не только общие фразы поддержки права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий", - сказал Ермак.

При этом глава ОП уточнил, что пока не может раскрывать детали этого заявления.

"Но хочу заявить, что весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защиту территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность. Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, развязавшей эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", - добавил Ермак.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Индонезии Джоко Видодо, который сейчас председательствует в G20, пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали. На нее должны прибыть главы государств с крупнейшими экономиками в мире.

Джоко Видодо также пригласил на саммит G20 президент РФ Владимира Путина, и он принял приглашение Индонезии. Однако пока что неизвестно, приедет ли он лично на встречу.

В конце марта президент США Джо Байден предложил отнять у России место в G20. Соединенные Штаты Америки также отказываются посещать саммит, если на нем будут представители РФ. Аналогичного мнения придерживается Австралии.

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