Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит G7.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Он отметил, что страны "Большой семерки" в очередной раз показали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в борьбе за свободу и независимость.
"Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный общий стейтмент, который будет содержать не только общие фразы поддержки права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий", - сказал Ермак.
При этом глава ОП уточнил, что пока не может раскрывать детали этого заявления.
"Но хочу заявить, что весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защиту территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность. Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, развязавшей эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", - добавил Ермак.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Индонезии Джоко Видодо, который сейчас председательствует в G20, пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".
Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали. На нее должны прибыть главы государств с крупнейшими экономиками в мире.
Джоко Видодо также пригласил на саммит G20 президент РФ Владимира Путина, и он принял приглашение Индонезии. Однако пока что неизвестно, приедет ли он лично на встречу.
В конце марта президент США Джо Байден предложил отнять у России место в G20. Соединенные Штаты Америки также отказываются посещать саммит, если на нем будут представители РФ. Аналогичного мнения придерживается Австралии.