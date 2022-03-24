Россия напала на Украину. Это насильственный и агрессивный акт, который разрушает международное верховенство права, отметил премьер Австралии.

Президент РФ Владимир Путин планирует поехать на саммит G20 в Индонезии. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что сидеть с ним за одним столом – это слишком.

Как передает CNN, Моррисон выразил свое беспокойство относительно возможного участия Путина в саммите "Большой двадцатки".

"Для меня идея посидеть за столом с Владимиром Путиным, которого Соединенные Штаты уже хотят исключить (из G20 – УНИАН) за военные преступления в Украине, – это слишком. Мы выражали беспокойство по этому поводу. Россия напала на Украину. Я имею в виду, что это насильственный и агрессивный акт, который разрушает международное верховенство права", – отметил премьер Австралии.

Отметим, посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что Путин планирует посетить итоговый саммит G20, который состоится в ноябре.

"Большая двадцатка - это не только саммит. G20 - это процесс. Есть много встреч, которые проводила Индонезия как онлайн, так и офлайн, и Россия активно участвует в этих встречах", – добавила Воробьева.

Отметим, США и партнеры уверены, что Россия должна нести ответственность за войну против Украины. Поэтому страну-агрессоршу хотят выбросить со всех международных площадок, в том числе и с G20.

По словам генерального секретаря японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, власти Японии также обсуждают с членами G20 вопрос участия России в этом объединении.

Однако не все выступили за исключение страны-террористки из "Большой двадцатки". В частности, в Китае убеждают, что этого делать не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: