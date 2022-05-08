Глава государства поблагодарил Германию за финансовую поддержку экономики Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага Германии Бербель Бас, которая прибыла с визитом в Киев.

Глава государства отметил важность ее визита в Украину в это сложное время и в особый день – День памяти и примирения, говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что страна ожидает от Германии сильного и уверенного лидерства в помощи в борьбе с российским агрессором.

Стороны обсудили в первую очередь дальнейшее оборонное содействие Украине со стороны Германии, а также усиление санкций против России.

Глава государства отметил принятие Бундестагом резолюции с призывом к правительству Германии расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

"Это очень важно на сегодня. Это одна из приоритетных вещей для Украины", - подчеркнул он.

Отдельное внимание было уделено вступлению Украины в ЕС. Зеленский выразил уюеждение, что Берлин поддержит предоставление Украине статуса кандидата.

"Хотелось, чтобы Вы и Бундестаг поддержали Украину в вопросе резолюции поддержки будущего членства Украины в Европейском Союзе. Скажу откровенно - мы говорили с господином Мерцом (речь идет о главе Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихе Мерце - УНИАН), и он нам очень сильно об этом говорил, очень сильно обещал, поэтому мы ждем такую поддержку", - сказал президент Украины.

Глава государства выразил благодарность Германии за финансовую поддержку экономики Украины и призвал сыграть ведущую роль в восстановлении разрушенных российской армией украинских территорий.

В свою очередь Бербель Бас поблагодарила Зеленского за встречу. Она отметила, что для нее очень важно именно 8 мая быть в Украине и иметь возможность почтить память жертв Второй мировой войны.

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