Алексей Арестович утверждает, что экс-руководитель ГУР Минобороны Бурба вне ведома Зеленского начал активную фазу операции "вагнеровцев".

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявляет, что бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба без ведома президента Украины Владимира Зеленского начал активную фазу операции "вагнеровцев".

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Арестович со ссылкой на участников операции с ГУР Минобороны или людей, причастных к операции, рассказал, что переносов операции по "вагнеровцам" было три, и все переноски организовывал Бурба.

"Согласно международному законодательству захваченным гражданам другой страны в течение нескольких часов должно быть предъявлено обвинение или подозрение, и только после этого надо было задерживать. Это было не готово. Василий Бурба 24 июля (2020 года), по свидетельству этих офицеров, приезжает в Службу безопасности и говорит: у нас ничего не готово, переносим операцию, ее невозможно реализовать 25 июля, как она была спланированная им самим", - сказал Арестович.

"Более того, есть данные, что он начал активную фазу операции, то есть перемещение наемников в Беларусь без ведома президента Украины или уполномоченных им лиц, единолично, и затем поставил президента перед фактом", - сказал Арестович.

Также, по словам сотрудников ГУР, СБУ начала срочно искать доказательства, которые было бы можно предоставить международному правосудию относительно совершения преступлений "вагнеровцами" на Донбассе.

"Из 158 лиц, которые рассматривались, только у 28 удалось установить вину или достаточные доказательства вины для выдвижения подозрения. 29 июля прокуратура Украины только начала выписывать подозрения. Я свидетель, который это все видел", - заявил Арестович.

"Если бы их захватили 25 июля, как говорят у нас, мы бы их за несколько часов после того, как приехал российский консул, с извинениями отпустили, потому что не было никаких оснований их задерживать", - считает Арестович.

По его словам, Бурба затем лично переносил операцию на несколько дней, а затем покупались 33 билета на самолет из Беларуси в Турцию.

Арестович отмечает, что позже состоялся еще третий перенос операции, потому что "вагнеровцы" неделю прожили в центре Минске, а затем боевиков переместили за город.

"Единственный человек, который знал, куда он их перевез, - это был сам Василий Бурба. Никто больше не знал и через сутки их берут белорусские спецслужбы", - заявил Арестович.

Спецоперация по "вагнеровцам"

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера", воевавших против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в стране в период избирательной кампании.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче боевиков.

14 августа Беларусь выдала России "вагнеровцев".

5 августа президент Владимир Зеленский уволил Бурбу с должности начальника ГУР Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. В Офисе президента объяснили, что смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

17 ноября 2021 года группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала отчет о результатах расследования о спецоперации по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнера". Большая часть отчета посвящена именно процессу вербовки "вагнеровцев", но в нем не идет речь о том, кто именно "слил" спецоперацию.

Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию из-за объявленного перемирия на Донбассе.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

Автор: Виталий Саенко